DF forlader budgetforhandlinger: - Borgmesteren er arrogant

Torsdag aften har Dansk Folkeparti forladt budgetforhandlingerne i Aarhus Kommune. Det sker, fordi der ikke bliver sat penge nok af til ældreområdet.

- Der er alt, alt alt for lidt til velfærd på ældreområdet. Det er helt urimeligt. Vi sidder og kigger ind i spareplaner for et tocifret millionbeløb, og det betyder, vi skal spare på de ældre, siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Partierne har hele dagen været samlet til anden runde af forhandlinger. Lige nu sidder partierne fortsat og forhandler - bortset altså fra Dansk Folkeparti. Jette Skive langer samtidig kraftigt ud efter borgmester Jacob Bundsgaard (S), som hun beskylder for nepotisme.

- Borgmesteren er meget arrogant. Man kan mistænke ham for at tilgodese de socialdemokratiske rådmænd i stedet for de områder, hvor vi andre sidder. Vi får aldrig noget - det er altid Sociale Forhold og Beskæftigelse (med rådmand Kristian Würtz (S) red.), der får, siger Jette Skive.

Det er borgmester Jacob Bundsgaard (S), der står i spidsen for forhandlingerne. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Strid om hjemmeplejen

Det sidste store stridspunkt stod på hjemmeplejen. Her ville Jette Skive gerne have haft afsat ti millioner kroner ekstra, men Jacob Bundsgaard ville ifølge Jette Skive ikke afsætte mere end otte millioner. Herefter forlod hun mødet.

- Jeg kan ikke sidde og se på, at socialdemokratiet er kommet til magten på en løgn. De har snakket velfærd hele valgkampen, og når man så ikke vil tilgodese de ældre i budgettet, så er det at stikke blår i øjnene på borgerne fra borgmesterens side, siger Jette Skive til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Jette Skive bliver der tilført 69 millioner kroner til området for voksenhandicappede - men de penge følger ikke med, når borgerne bliver ældre og overgår til Sundhed og Omsorg.

- Borgmesteren ser stort og flot på, at de bliver voksne – så kommer de over til os, og skal have samme serviceniveau. Det betyder, at vi står til at skulle spare et tocifret millionbeløb frem mod 2022. Og så må jeg jo parere ordre og spare de penge, men jeg synes ikke, det er i orden, siger Jette Skive.

Budgettet skal efter planen andenbehandles i byrådet den 9. oktober.