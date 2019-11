Detektorfører finder guld for første gang - og sikke et fund!

Lars Thygesen fra Midtjysk Detektorforening har søgt efter små skatte i jorden i årevis.

Torsdag opfangede detektoren et signal ved Mårslet syd for Aarhus. Her har Moesgaard Museum netop afsluttet en udgravning på et område, hvor den kommende Beder-Bering vej skal anlægges.

Forsiden af mønten viser portrættet af Kejser Tiberius, mens bagsiden viser en siddende kvindefigur med et spyd og en gren med blade på. Foto: Moesgaard Museum

Lars Thygesens fund er i en klasse for sig. Der er tale om en, i runde tal, 2000 år gammel guldmønt fra Romerriget.

- Han fandt noget, som var ældre end det, vi havde håbet på at finde, og Lars er helt op på de høje nagler, siger arkæolog hos Moesgaard Museum, Hans Skov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Guldmønten er præget under Kejser Tiberius, der var Romerrigets Kejser fra år 14-37.

- Det er kun tredje gang, man finder en Tiberius-mønt i Danmark, så det er et usædvanligt fund. Det er ikke hverdagskost, siger Hans Skov til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er først i løbet af de seneste årtier, vi for alvor er begyndt at finde guld i den danske jord. Der er sket en eksplosion af, hvad der bliver sendt ind til Danefæ.

Guldperlen er nok et modul fra et såkaldt berlok-hængesmykke. Et velkendt smykke fra ældre romersk jernalder (år 0-200). Foto: Moesgaard Museum

Ifølge Hans Skov handles Tiberius-mønter i dag for over 100.000 kroner, men så meget er den fundne mønt ikke værd, lyder det.

- Den er meget brugt, og den er blevet klippet i, så den er mindre værd. Man klipper i sølv og guld helt op i Vikingetiden for at afstemme en handel. Man klipper det guld af, som passer til handlens størrelse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsiden af den fundne mønt viser et portræt af Kejser Tiberius og har en latinsk inskription, der oversat til dansk betyder: "Tiberius, Caesar, den guddommelige Augustus’s søn, Augustus".

Bagsiden viser en siddende kvindefigur med et spyd og en gren med blade på. Inskriptionen på denne side er ”Pontifex Maximus”, og hentyder til Kejserens titel som ypperstepræst.

I forbindelse med en udgravning ved Mårslet syd for Aarhus blev området grundigt gennemsøgt af metaldetektorfolk fra Midtjysk Detektorforening. Her ses Lars Thygesen.

Ifølge Hans Skov er mønten næppe kommet til Mårslet i forbindelse med en fredelig handel, men snarere som et resultat af romernes kampe mod de germanske stammer.

Udover Tiberius-mønten fandt Lars Thygesen fra Midtjysk Detektorforening en guldreliefperle fra samme tid som guldmønten.

Ifølge arkæolog Hans Skov har der formentlig engang været en gravhøj, der i folkemunde blev kaldt Raahøj, hvor guldstykkerne torsdag blev fundet. Gravhøjen blev bortgravet omkring 1880.

Romerske mønter begyndte så småt at dukke op i Danmark omkring år 100.

Moesgaard Museum viser aktuelt en særudstilling om Pompeji og Herkulanum og Vesuvs udbrud i år 79.