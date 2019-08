Det våde vejr fortsætter: Risiko for endnu et skybrud i dag

De seneste dage har Østjylland været præget af regn og gråvejr. Værst var det tirsdag eftermiddag blev Østjylland ramt af et skybrud, som betød, at der på tolv timer faldt lige så meget regn, som der normalt gør på hele juli måned.

Blandt andet blev der i Aarhus Lufthavn ved Tirstrup målt hele 97 millimeters nedbør fra tirsdag eftermiddag og et halvt døgn frem.

VIDEO: Se hele vejrudsigten for Østjylland torsdag her.

Ifølge vagtchef hos DMI, Martin Lindberg, er det ikke slut endnu.

- Der er en ny front på vej fra sydvest med flere byger. Det bliver knap så udbredt, som vi har set det indtil nu, men fronten vil give spredte byger, som fortsat kan være kraftige. Derfor er der stadig varsel ude for den centrale og vestlige del af landet frem til i aften, fortæller Martin Lindberg.

Indtil videre gælder DMI's varsel for den sydlige og vestlige del af Østjylland, herunder Skanderborg, Odder, Horsens, Samsø og Silkeborg.

Voldsomme skader efter skybrud

De store mængder vand, der ramte Østjylland tirsdag, har også betydet, at der flere steder er opstået skader.

Vejen ved Borggade i Thorsø har hævet sig op mod 25 centimeter efter den store mængde regn. Foto: Dorthe Andreasen

Blandt andet oplevede Dorthe Andreasen på nærmeste vis, hvordan himlen åbnede for sluserne på Borggade i Thorsø.

- Det begyndte at styrtregne i direkte skybrud, og vores kloak kunne slet ikke tage al vandet. Samtidig var bækken i nærheden så fyldt, at det fossede ud over bækkanten, og der var mere end ti centimeters vand helt ind i min forhave, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:35 Også i Horsens kom der så meget vand, at flere gader blev oversvømmet. Video: Marianne Laborn Luk video

Ifølge Favrskov Forsyning kom der i løbet af tirsdag op mod 86 millimeter regn. De store mængder vand betød, at vejen ud for Dorthe Andreasens hus efter kort tid måtte give efter for masserne.

- Vi kunne se, at vandet begyndte at boble op ved vejen, og pludselig kunne jeg se, at vejen begyndte at hæve sig, siger hun og fortsætter:

- I de 27 år, jeg har boet her, har jeg aldrig oplevet noget lignende.

