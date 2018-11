Husk regnfrakken - det grå og triste vejr fortsætter

Det er i sandhed blevet rigtigt efterårsvejr, og der er ikke udsigt til, at det ændrer sig fra begyndelsen af denne uge.

I den nordøstlige del af Østjylland kan man være heldig at se et par enkelte solstråler fra morgenstunden, men senere på formiddagen kommer skyerne ifølge TV2 Vejret til at indtage landsdelen.

Selvom det er tørt fra morgenstunden, så snup lige en regnfrakke med. Thomas Mørk, vejrvært, TV2 Vejret

Og ud på eftermiddagen er der også udsigt til regnvejr.

- Selvom det er tørt fra morgenstunden, så snup lige en regnfrakke med, for når man skal hjem mandag eftermiddag, kunne der meget vel være regn flere steder, siger Thomas Mørk, vejrvært på TV2 Vejret.

På femdøgnsprognosen kan man se, at der forhåbentlig bliver mulighed for at se lidt til solen senere på ugen.

Temperaturerne fortsætter med at være milde omkring 10 graders varme.

Hvis vi kigger lidt frem i prognosen, ser det ud til, at onsdag bliver en skiftedag. Her rammer en svag varmfront ifølge TV2 Vejret, og det vil give ret så pæne dage torsdag og fredag.