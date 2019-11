Det svenske popikon Robyn skal spille på Northside

Den svenske verdensstjerne Robyn skal spille på den aarhusianske musikfestival Northside i 2020. Det oplyser folkene bag festivalen.

Den 40-årige svensker kunne i sommer opleves på Roskilde Festivals Orange Scene, og nu kan hun snart igen opleves på en af Danmarks store festivalscener.

- Robyn er en fantastisk, kvindelig artist, og at have hende som hovednavn er noget, vi har været efter i lang tid. Hun har aldrig tiltrukket sig en dårlig liveanmeldelse, og det må bare være fordi, hun laver et sindssygt godt liveshow, siger festivalchef for Northside, Brian Nielsen.

Robin Miriam Carlsson, bedre kendt som blot Robyn, kommer til at spille på Northside fredag den 5. juni 2020. Foto: Martin Sylvest Andersen - Ritzau Scanpix

Hit som 16-årig

Robyn står bag popsange som "Dancing on my own", "With every heart beat" og "Call your girlfriend".

Robyn slog igennem på verdensplan som 16-årig med albummet "Robyn is here". Siden har hun udgivet otte albummer.

Hendes seneste er albummet "Honey", der udkom i 2018.

I 2005 røg Robyns sang "With Every Heartbeat" fra 2005 til tops på flere internationale hitlister. Foto: Martin Sylvest Andersen - Ritzau Scanpix

Lukas Graham og Green Day

De første navne til næste års program på Northside Festival 2020 blev offentliggjort i oktober.

Det bliver blandt andet muligt at opleve det amerikanske rockband Green Day og danske Lukas Graham. Mew, Weezer, Mekdes og Mags er også at finde på plakaten.

Og Robyn passer rigtig godt ind i festivalens program, understreger Brian Nielsen.

- Hun er en bred musiker i poppens verden - med kant - og det er både festen og den gode melodi, hun er eksponent for.

- Derfor matcher hun også enormt godt det publikum, som vi ønsker at tiltrække, siger Brian Nielsen.

Flere navne på vej

Robyn kommer til at spille fredag den 5. juni på en af Northsides to hovedscener.

Det resterende program for Northside 2020 vil blive offentliggjort løbende i de kommende måneder.

Det fulde program vil ifølge Brian Nielsen være offentliggjort i marts.

Northside 2020 finder sted i Ådalen ved Aarhus den 4. til 6. juni 2020.

