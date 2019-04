Det kører på skinner i Modelparken i Egå

Der var gang i togtrafikken i Modelparken i Egå, der påskesøndag åbnede op for endnu en sæson.

I vinteren har de mange frivillige i Foreningen Modelparken Danmark arbejdet for at gøre de små mini-tog klar til en ny sæson på mini-togbanen.

- Vi har set frem til den her dag, for det er en stor dag for os, når vi kommer ud og kører med vores gæster. Det er jo det, vi er her for, siger Erik Krogh Christiansen, der er formand for Foreningen Modelparken Danmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbningsdagen er ofte velbesøgt af både børn og voksne.

- Mange børn har gået og ventet på, at vi åbnede op igen, og det er med til at gøre vores hobby sjovere, at vi kan møde alle de mange glade børn, siger Erik Krogh Christiansen.

Og der har været nok at se til i vinterperioden, hvor de frivillige har renoveret alle togene, så de var klar til sæsonstart.

De følgende søndage, og nogle ekstra feriedage i ferietiden, vil toget køre på mini-jernbane i Modelparken.

Den travle tid har kun været hyggelig, for dem er det nemlig det sociale fællesskab, der bliver vægtet højt, når de mødes og arbejder.

- Det sociale binder os sammen herude, der er nogle der interesseret i togene, andre er interesserede i bygninger. Men det sociale binder os virkelig sammen, og så er vi jo også ret nørdede, siger Erik Krogh Christiansen, der er formand for Foreningen Modelparken, til TV2 ØSTJYLLAND.

På mini-togbanen kørte alt fra et veterantog til den nye topmoderne letbane. I alt har Modelparken 17 tog, der på skift kører rundt i den lille mini-by, der på sigt også skal huse en miniudgave af Egå kirke.

Cirka 500 mennesker lagde vejen forbi åbningsdagen i Modelparken.