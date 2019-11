- Det kan ligne nemme penge, men det er benhårdt arbejde!

Man hører sjældent om dem, og man ved ikke specielt meget om, hvad deres arbejde egentlig går ud på.

Fodboldagenterne.

Men det vil Skipperligaen ændre på - og derfor har vi fulgt fodboldagent Jesper Ørskov fra firmaet People In Sport, for at komme tæt på den ellers så hemmelighedsfyldte verden.

Vi har fulgt ham, både når han har holdt møder med spillere og sportsdirektører, vi har været med ham til talentscouting, og så har vi taget en lang snak med ham om hans arbejde, om de mange fordomme og de (måske) mange penge.

Se alle Skipperligaens videoer på vores YouTube-kanal!

Livet som fodboldagent kan du komme tættere på lige her: