Det heldige dusin vinder 5.000.000 kr.: - Ret uvirkeligt

Hvem mon den heldige vinder er?

I weekenden kom det frem, at der er vundet 5.000.000 kroner i Lotto på en kupon købt hos Carlo's Corner i Tranebjerg på Samsø.

Og så begyndte gætteriet. Er det en samsing, eller er det mon en turist?

- Det var ret uvirkeligt at få det af vide, siger Søren Peter Kjeldahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er den heldige vinder. Eller det vil sige, at han er én af de heldige. De er nemlig 12.

- Jeg er glad for, at vi nu er 12 familier, der får glæde af pengene, og det vil nok også smittet lidt af på forbruget på Samsø, siger Søren Peter Kjeldahl, der ejer redningstjenesten på Samsø.

Samsø Redningskorps holder til her i udkanten af Tranebjerg. Foto: Privatfoto

416.000 kroner til hver

Han er en del af en lotto-klub bestående udelukkende af folk, der arbejder ved Samsø Redningskorps. 10 reddere og to fra kontoret. De har hver budt ind med deres yndlingstal, og lørdag var der så gevinst.

Den 5.000.000 kroner store kage skal derfor skæres ud i 12 stykker, så hver får cirka 416.000 kroner.

- Jeg troede ikke på det først, da Bent, formanden for lotto-klubben, ringede søndag aften og sagde, at vi havde vundet fem millioner kroner, siger Søren Peter Kjeldahl.

Kuponen blev låst inde

Der var bare et problem.

Bent var på ferie på Kreta, og han havde givet sin mor ansvaret for at tjekke og holde styr på kuponerne, mens han var væk.

Og nu sad hun så der med et stykke papir i hånden til en værdi af fem millioner kroner. Noget af et ansvar, som moren ikke havde lyst til at sidde alene med.

- Så jeg hentede kuponen ved hende og skrev den under på bagsiden, hvorefter jeg lagde den i en sikkerhedsboks, fortæller Søren Peter Kjeldahl.

Pengene kommer først om en månedstid, og Søren Peter Kjeldsen har - helt naturligt - allerede gjort sig nogle overvejelser om, hvordan nogle af pengene skal bruges.

- Familien skal med på en shoppetur, og så tager vi nok en ferie, men vi slår ikke ud med arme og ben, siger han.

Gevinst skal fejres

Det heldige dusin fra Samsø har endnu ikke fejret det. Men det skal de.

- Der er tre fra gruppen, som er på ferie, men når de kommer hjem, tager vi nok alle sammen med koner og kærester ud at spise. Måske på Flinchs Hotel, siger Søren Peter Kjeldsen.

Han glæder sig særligt på vegne af et af lotto-klubbens medlemmer.

- Han er lige flyttet til Samsø med sin familie for en måned siden, og der er jo mange omkostninger med at flytte og så videre, så vi er meget glade på hans vegne, siger Søren Peter Kjeldsen.

Og så er der vist kun tilbage at ønske det heldige dusin fra Samsø tillykke med præmien.