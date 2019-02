- Det handler om at stole på talenterne: Ny Skipperligaen Podcast

For fodboldfans er det noget af det mest spændende.

Når et ung talent får debut på førsteholdet, efter at have taget hele den lange tur op igennem egne rækker.

Men der stor forskel på, hvor succes de forskellige klubber har med at bringe deres egne i spil i Superligaen. Og det er ikke noget, man bare lige gør.

Arbejdet med at klargøre talenterne til førsteholdet var emnet i denne uges Skipperligaen Podcast, hvor gæsterne var Rasmus Bertelsen, assistenttræner og tidligere ungdomstræner i Randers og Fatah Abdirahman, U19-træner i AGF.

Hele podcasten kan høres i både iTunes, på Android og nu også på Spotify. Derudover kan den høres lige her på Soundcloud:

- Det handler om at stole på dem. For hvis man har gjort sit arbejde ordentligt og givet dem den rigtige uddannelse, så kan de godt, fortæller Rasmus Bertelsen, assistenttræner i Randers FC, der i denne sæson har givet spilletid til otte spillere fra egen avl.

Spilletid til egenudviklede spillere i AGF og Randers FC I Superligaen denne sæson: AGF: Kasper Kristensen (276 min.) Benjamin Hvidt (1 min.) Kasper Lunding (229 min.) Magnus Kaastrup (25 min.) Alexander Ammitzbøll (26 min.) Randers FC: Jonas Bager (1980 min.) Tobias Damsgaard (131 min.) Simon Graves (113 min.) Frederik Lauenborg (392 min.) Nicolai Poulsen (1858 min.) Mikkel Kallesøe (1473 min.) Kasper Høgh (25 min.) Marcus Mølvadgaard (208 min.) (pt. udlejet til Hvidovre)

Mængden af spilletid til AGF's unge talenter har længe været til stor debat. De halter nemlig et godt stykke efter i regnskabet.

- Mange af vores spillere har været alt for duperede over det og har tænkt "wauw, ih og uhh". Første fase har derfor været, at de kommer og træner med førsteholdet, som de træner med U19. De skal bare køre på. Der er en grund til, at de er der, forklarer Fatah Abdirahman, der siden sommer har været U19-træner i AGF.

Husk også at følge Skipperligaens YouTube-kanal, hvor Kasper Skipper hver uge guider dig igennem stort og småt i den østjyske fodboldverden i Skipperligaen Update. Seneste afsnit kan ses her: