Det flyder med lattergaspatroner - nu advarer boligforening forældre

De kan blive afhængige. De kan få nerveskader. De kan blive kvalt.

Alligevel bruger flere og flere helt unge lattergas som et rusmiddel, og det har fået en boligforening i Aarhus til at tage affære.

Boligforeningen, Boligkontoret Århus, har uddelt flyers, som advarer mod brugen af lattergas samt opfordrer forældrene i boligområdet til at tage en alvorlig snak med dere børn.

Hvis du undrer dig over, at dit barn har købt 20 flødeskumspatroner, så har du nok en grund til at undre dig. Alex Vejby Nielsen, udviklingschef, Boligkontoret Århus

Det sker efter, at boligforeningens varmemestre har fundet mange lattergaspatroner i forbindelse med fejning og oprydning.

- Jeg ved, det er udbredt i vores boligområde og i hele byen, og forældrene skal vide, at lattergas ikke er ufarligt, siger udviklingschef i Boligkontoret Århus, Alex Vejby Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her er et lille udvalg af de lattergaspatroner, som varmemestrene hos Boligkontoret Århus har fundet. Foto: Boligkontoret Århus

Flertal vil indføre aldersgrænse

Udmeldingen kommer samme dag som et flertal på Christiansborg giver udtryk for, at der bør indføres en aldersgrænse på 18 år for køb af lattergaspatronerne. Det viser en rundringning, TV 2 har foretaget.

- Vi har et ansvar for at hjælpe med at beskytte de unge. Man kan ikke tillade sig at være ligeglad. Der er desværre mange unge mennesker, der ikke ved, hvad konsekvenserne er. Det vigtigste er at undgå, at de unge mennesker bliver kvalt, når de er ude efter en sjov aften, siger folketingsmedlem for Socialdemokratiet Jens Joel til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom det politiske forslag handler om at indføre en aldersgrænse i butikkerne, mener Jens Joel ikke, det kun detailhandlens ansvar at undgå, at unge sniffer lattergas.

- Selvfølgelig skal forældrene tage en samtale med deres børn. Men de unge lærer jo også af hinanden, og det ville være tragisk, hvis forældrene først bliver bevidste om problemet første gang, det får en alvorlig udgang for en af de unge, siger Jens Joel til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er egentlig ikke boligforeningens opgave at advare forældre om lattergas, mener udviklingschef i Boligkontoret Århus, Alex Vejby Nielsen.

Beregnet til flødeskum

Lattergaspatroner er egentlig er beregnet til at lave flødeskum i flødeskumssifoner, men er blevet udbredt som rusmiddel blandt unge, fordi de er både nemme og billige at skaffe.

Boligkontoret Århus er et resultat af en sammenlængning af boligorganisationerne VesterBo, Højbo og Bo83 og dækker over små 6000 almene boliger. Budskabet til forældrene i Boligkontoret Århus' boliger er klart:

- De skal tage en snak med deres børn. Der er en fare ved at bruge lattergas, og vi synes, det er vigtigt at forældrene ved, hvad det er, deres børn inhalerer, siger Alex Vejby Nielsen og fortsætter:

- Hvis du undrer dig over, at dit barn har købt 20 flødeskumspatroner, så har du nok en grund til at undre dig.

Lattergas sniffes overalt

Udviklingschefen bakker op om, at det skal være forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år, og han mener ikke at brugen af lattergas er en problem, der er særligt udbredt i de almene boligområder.

- Jeg er sikker på, at der er lige så mange unge, der sniffer lattergas i villakvarterene, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen unge er, så vidt vides, kommet galt afsted ved at bruge lattergas i de områder, Boligkontoret Århus dækker over.

De små, grå lattergaspatroner kan i dag købes i isenkrambutikker, mange kiosker og i netbutikker landet over.

Kun regeringspartierne Venstre og Liberal Alliance er imod forslaget. Som det ser ud nu, er der dog opbakning i Folketinget til at pålægge regeringen at indføre et beslutningsforslag om en aldersgrænse, som SF har fremsat.