Det flyder med hundelort ved plejehjem – sidder fast i rollator og kørestole

Man kan meget nemt risikere at få sine sko, sin rollator eller sin kørestol smurt ind i hundelort, hvis man går en tur i Posthaven i Grenaa, som ligger lige op til et ældrecenter.

Sådan lyder det fra hundelufteren Janne Bomholt, der dagligt går tur i Posthaven med sin hund, Bjarne. Her får hun også en sludder med en flok ældre, der bor på ældrecenteret og ofte sidder uden for under den såkaldte pavillon.

Ifølge Janne Bomholt klager de ældre ofte over, at hundeluftere ikke rydder op efter hundene, og det oplever hun også selv.

Man kan nærmest ikke undgå at træde i en, når man går her, og det er da møgirriterende. Pia Bjerregaard, hundeejer

- Det flyder med hundelorte, og de ældre kører ofte i en med deres kørestol eller rollator, og de kan jo ikke bare lige sådan selv gøre dem rene, siger Janne Bomholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er her i Posthaven i Grenaa, det flyder med hundelorte.

Janne Bomholt er ikke alene om denne betragtning. Hundelufteren Pia Bjerregaard går ofte tur med sin lille chihuahua og oplever også, at hundeejere er for dårlige til at samle deres hundes afføring op.

- Man kan nærmest ikke undgå at træde i en, når man går her, og det er da møgirriterende. Selvom min hund, laver de mindste hundelorte, samler jeg dem da op, siger Pia Bjerregaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Janne Bomholt går dagligt tur i Posthaven med sin hund Bjarne.

Tager sagen i egen hånd

Janne Bomholt er træt af gang på gang at skulle risikere at få en hundelort under skoene, når hun går tur i Posthaven, og hun er også ærgerlig over det på de ældres vegne. Derfor har hun nu taget sagen i egen hånd.

- Det er ikke sjovt for dem, og det er det heller ikke for os andre, der går der, så nu har jeg fået nok, siger Janne Bomholt.

Janne Bomholt har hængt fire ruller poser op i Posthaven i forsøget på at få folk til at samle deres hundes efterladenskaber op.

Derfor har Janne Bomholt nu hængt fire ruller poser op i Posthaven, så hundeejere ikke længere har nogen undskyldning for ikke at rydde op efter sin hund.

Hun har også lavet et opslag i den store Facebook-gruppe ”8500 Grenå”, hvor hun skriver, at hun nu har hængt poser op, at folk bedes bruge dem, når deres hunde går på toilet i haven.

- Jeg vil ikke pege fingre ad nogen eller komme med et surt opstød. Jeg håber bare, det her virker, siger Janne Bomholt.

Janne Bomholt har tidligere lavet et opslag på Grenaas Facebook-gruppe, hvor hun skældte folk ud, men det virkede ikke.

Janne Bomholt håber, at poserne bliver brugt.

”Dårlige undskyldninger”

Kommentarsporet i Janne Bomholts Facebook-opslag afslører, at hun langt fra er den eneste, der er frustreret over hundeejere, der ikke samler lortene op.

- Det er verdens dårligste undskyldning ikke at samle op, fordi der ingen affaldsspande er. Det betyder da intet at gå med posen med en hømhøm i, og så smide den i en skraldespand hjemme, eller når man ser en spand på turen. Man ved jo hvor de står langs åen så kan man da lige gå lidt længere i stedet for at lade det ligge. Eller slå en vej forbi spandene i byen, skriver én af brugerne.

I alt har Janne Bomholts opslag fået 51 kommentarer fra borgere i Grenaa.

- Folk har altid undskyldninger nok, for ikke at begå sig ansvarligt: "Det er kommunens skyld". "Alle de andre lader også lorten ligge". "Industrien sviner også og det her er biologisk nedbrydeligt", skriver en anden bruger, som er medlem af Facebookgruppen.