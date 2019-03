Det er en sport for Tom at lave fine ting af gammelt bras

Tom Andresen har lavet bøjler af en rest fiberledning og tryllet adskillige knagerækker ud af en gammel sengebund. For ham er der er gået sport i at lave fine ting ud af gamle materialer.

- Det er up cycling, når man tager et produkt, som ellers skulle være smidt ud, og bruger det til noget andet, fortæller Tom Andresen.

Jeg ved godt, det ikke batter i den målestok, jeg arbejder i. Vi skal op i stor skala, for at det virker. Det håber jeg, jeg kan inspirere andre til at gøre, Tom Andresen, designer, Brabrand.

Tom er en af de 18 østjyske kunstnere og håndværkere, der sælger deres ting igennem butikken Weensu på Bytorvet i Ry.

Tom Andresen har lavet bøjler af en restfiberledning.

Weensu i Ry er startet af Mia Walde, som driver butikken for at være med til at redde lidt af verden.

Ved siden af arbejdet i butikken hjælper Mia Walde virksomheder med at være mere bæredygtige.

Tingene i butikken er helt almindelige, men materialerne er anderledes, for når sugerøret er lavet af glas og tandbørsten af bambus, så er det mere skånsomt for miljøet, end hvis det var af plastik.

Butikken i Ry har fokus på FN's verdensmål. Plakaten er sat op ved disken, så kunderne kan læse mere om det.

Uopslidelige bælter

Tom Andresen laver sine finurlige ting på sit værksted ved hjemmet i Brabrand. Her kan man også finde meter efter meter af bånd, som Vestas bruger til at stramme omkring vindmøllerne under transport. I Toms hænder bliver de til uopslidelige bælter.

Toilettaskens røde plastik var engang en del af en kulisse i en Matadorforestilling.

Lille skala

- Vores ressourceforbrug er alt for stort i den her del af verden, det vil jeg gerne være med til at ændre på. Jeg ved godt, det ikke batter i den målestok, jeg arbejder i. Vi skal op i stor skala, for at det virker. Det håber jeg, jeg kan inspirere andre til at gøre, siger Tom Andresen, der også har lavet toilettasker ud af presenning fra Matadorforestillingen på Vilhelmsborg og lamper af gamle cykler. Der er gået sport i det.

Med butikken i Ry håber Mia Walde, at det er nemmere for folk at købe bæredygtigt.