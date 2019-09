2,5 tons af Berlinmuren kommer til at dele byrummet i Aarhus

Hvad sker der, når en 3,6 meter høj mur splitter et byrum i to?

Dét får aarhusianere at se, når en 2,5 tons tung sektion af Berlinmuren i starten af oktober kommer til Bispetorvet.

Det store stykke af den historiske betonmur kommer til Aarhus i forbindelse med festivalen Golden Days i 2019.

- Det er et forsøg på at gøre historien relevant og konkret både for dem, der kan huske, da muren faldt, men også for en hel generation, der er opvokset efter murens fald, og for hvem murens fald er meget lang tid siden, siger festivalleder for Golden Days, Svante Lindeburg, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er også en undersøgelse af, hvor det håb og de drømme, som vi så dengang, er nu. Der er i dag flere kilometer mur i verden end dengang.

Det er dette stykke mur, der til oktober besøger Aarhus. Foto: Malthe Ivarsson

Året der ændrede Europakortet

Som de fleste formentlig ved, var det i 1989, nærmere bestemt d. 9. november, at den kontroversielle mur, der i næsten 30 år splittede Berlin i et Øst og et Vest, faldt.

Det er da også i forbindelse med 30-året for murens fald, at den tonstunge sektion af Berlinmuren besøger Aarhus. Det sker som led i en turné, der også bringer et stykke af historien til København, Odense og Aalborg.

- Grunden til, at Berlinmuren er relevant at vise i dag, er, at den minder os om de kulturelle, digitale og sociale murer, vi i dag står overfor, siger Svante Lindeburg til TV2 ØSTJYLLAND.

Berlinmuren kom til at stå i 28 år og anses af mange som det ultimative symbol på den kolde krig.

Festivalen vil zoome ind på ét enkelt år og én begivenhed, der ændrede Europakortet og skabte en helt ny verdensorden.

Golden Days vil i forbindelse med den turné, sektionen af Berlinmuren tager, lave en indsamling, hvor man kan donere billeder og minder fra 9. november 1989. Billederne vil efterfølgende blive givet videre til Langelandsfortet i Bagenkop.

Berlinmuren var en 45,1 km lang betonmur, der blev bevogtet af tusindvis af elitesoldater. Foto: Wikimedia

Under gulvtæppet

Det er fra den 7. oktober til den 20. oktober, at aarhusianerne kan få en kulturel oplevelse på Bispetorvet i det centrale Aarhus.

Festivalleder for Golden Days kan, som alle andre med en vis række år på bagen, huske, hvor han var, da muren faldt.

- Min mor var fuldstændig klar til at pakke vores ting og køre derned, og at vi ikke gjorde det er nærmest blevet en slags familietraume og noget, vi har fortrudt siden. I stedet så jeg billederne i tv, og det gjorde stort indtryk for mig, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For at sætte 1989 ind i et tidsperspektiv, er det er også 30 år siden, at internettet blev født, De Grønne Bude kom til Danmark, og at Schlüter ’fejede noget ind under gulvtæppet’.

Det tonstunge stykke mur kommer til Aarhus med støtte fra Aarhus Kommune og med Den Gamle By som samarbejdspartner.