Det bliver dyrt: Ung bilist kørte 156 km/t på Ringvejen

Der bliver ofte kørt alt for stærkt på Ringvejen i Aarhus. Men det hører dog heldigvis til sjældenhederne, at farten når et godt stykke op over det dobbelte af det tilladte.

På Hasle Ringvej præsterede en 28-årig mand ikke desto mindre at hamre speederen så meget i bund, at hans bil nåede op på 156 km/t. Det skete på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 70.

Uheldigvis for den unge bilist var politiet på stedet, da han ræsede af sted på Ringvejen.

Den 28-årige fartglade bilist mister derfor sit kørekort og kan se frem til en klækkelig bøde. Udover fartbøden er han også sigtet for at køre over for rødt lys i det stærkt trafikerede kryds ved Randersvej.

Afhængig af sit kørekort

Ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi blev den 28-årige mand opdaget i forbindelse med en af politiets færdselsindsatser i det vestlige Aarhus.

Episoden fandt sted torsdag aften. Manden forklarede, at han var dybt afhængig af sit kørekort og prøvede at overbevise betjentene om kun at give ham et klip. Det lykkedes dog ikke.

En anden bilist fik en betinget frakendelse af kørekortet, da han kørte 100 km/t på Silkeborgvej i Åbyhøj, hvor man må køre 50 km/t.

Derudover blev en bilist taget i at køre uden kørekort, tre blev sigtet for at køre med en mobiltelefon i hånden, og et par andre fik bøder og klip for at køre for stærkt.