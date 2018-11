Derfor siger nogen ’advokado’ i stedet for ’avokado’

Bliver du også irriteret, når din ven, kæreste eller mor siger 'hongklæe' i stedet for 'håndklæde' eller 'advokado' i stedet for 'avokado'?

Så er du nok langt fra den eneste.

Ord som 'håndklæde', 'avokado' og 'billeder' er blot nogle af de ord, som flere østjyder snubler over, når de skal udtale dem. Og det er der faktisk en god grund til.

Der kan nemlig være tale om en sprængfarlig cocktail af det danske sprog, ren og skær sløsethed og dårlige indgroede vaner.

Det fortæller Lone Berg, som er praktiserende talepædagog hos Tid Til Tale til TV2 ØSTJYLLAND:

- Folk kan godt selv høre, at der er en forskel, hvis man spørger dem om det. Hvis der for eksempel er tale om et ’håndklæde’, og de udtaler det ’hongklæde’, så tænker man ikke over, at det er et klæde til hænderne. I stedet for hører man en lyd i frem for at forholde sig til det, som det egentlig er.

Ole Lauridsen, der er sprogforsker på Aarhus Universitet, er enig med Lone Berg. Han uddyber, at den forkerte udtalelse af håndklæde skyldes rent og skær dovenskab:

- 'Hongklæe' er nemmere at sige, fordi lyden "hånd" ligger lang fremme i munden, mens "klæde" ligger langt tilbage. Så bliver vi dovne og siger 'hongklæe'. Simpelthen fordi det er nemmere, siger han.

Advokado eller avokado

Hvis vi derimod kigger på, hvorfor nogen siger 'advokado' i stedet for 'avokado' er årsagen en helt anden:

- Avokado er et ord, der stammer fra sydamerika. Det betyder faktisk testikel, hvilket man jo egentligt godt kan forstå. Men avokadoen kom til Europa med spanierne, og når man hører et ord, man ikke ved, hvad man skal gøre ved, så prøver man at finde et ord, man kender. Og der var advokat jo oplagt, og derfor er der mange, der siger det, forklarer han.

Hvis man gerne vil undgå at ens børn bliver én af dem, som siger ’advokado’ i stedet for ’avokado’, kan det være rigtig klogt at gøre opmærksom på forskellen i udtalen og betydningen:

- Det er vigtigt at minde barnet om, at udtalen er forkert, så de ikke tager de dårlige vaner med sig, når de bliver voksne. Min holdning er, at hvis børnene kan udtale det, så må man gerne rette dem så meget, man vil, fortæller Lone Berg til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg tager lige et 'bedle'

Hvad hedder det, du gemmer i kamerarullen på din telefon? Billeder eller belder? Udtalen er geografisk betinget, men vidner også om, at billeder er et helt unikt ord:

- Det er typisk dem på østsjælland, der siger 'belder'. Udtalelsen bliver sådan, fordi 'LDJ'-lyden i ordet er hel unik. Faktisk er billeder, det eneste ord, der har den kombination. Og så løber vi ind i et problem, fordi det ikke ligner noget andet, fordi vi plejer at operere efter faste mønstre. Hvis der ikke er noget, man kan læne sig op ad, så prøver vi at finde en smutvej, siger Ole Lauridsen.

Hvis du nu sidder og føler dig ramt, fordi du selv siger advokado og ikke avokado, skal du dog ikke føle sig dum:

- Dansk er faktisk et meget snøvlet sprog. Vi snakker meget med lyden inde i munden, hvor for eksempel engelsk er meget mere artikulerende og lydnært, fortæller Lone Berg.

