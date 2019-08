Derfor 'overvåger' Smukfest deres gæster

Når man tager på festival, så får man også et armbånd. Men i dag så følger der også en chip med, som gæsterne skal bruge, når de skal ind på pladsen eller betale for en øl.

Herinde bagved holder IBM øje med de mange data, som kommer fra de omkring 55.000 besøgende i Bøgeskoven i Skanderborg.

I en ombygget container og under en stor pressening i Bøgeskoven i Skanderborg sidder 44 ansatte fra IBM og indsamler Smukfest-data fra gæsterne døgnet rundt.

- Det er en hændelse, vi fanger. Vi ved ikke, at det er dig, der går ind eller ud, men vi ved, der er én, som gør det, fortæller Frank Østergaard, som er direktør for det tekniske team i Norden i IBM.

Vi har lavet samarbejdet for at se om data kan forbedre oplevelsen for publikum, og gøre vores logistik bedre. Poul Martin Bonde, talsmand, Smukfest.

Der er omkring 55.000 deltagere til Smukfest og en enorm mængde data. Sidste år indgik Smukfest et samarbejde med IBM, som skal analysere dataen.

- Vi har lavet samarbejdet for at se om data kan forbedre oplevelsen for publikum, og gøre vores logistik bedre, siger talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde til TV2 ØSTJYLLAND.

Smukfest har omkring 55.000 daglige gæster og 14.000 medhjælpere.

Det kan blandt andet være brugen af de mange biler og lastbiler, som det kræver, når hele Smukfest skal sættes op eller pakkes ned.

- Vi lejer mange biler ind, og kan vi bruge dem smartere og mere økonomisk, vil det jo være en stor fordel, siger Poul Martin Bonde.

Det handler ikke om, hvor meget den enkelte gæst drikker, og de kan ikke se, hvem der køber hvad, men kun at hændelsen sker.

- De data bruger vi til at håndtere noget af det, der foregår i baggrunden og som den enkelte festivalgæst ikke tænker over, når han eller hun for eksempel køber en øl, fortæller direktør for det tekniske team i Norden hos IBM Frank Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er okay at tage en øl til analysearbejdet, når kontoret er rykket ud i skovbunden.

Hvornår bliver der solgt mest øl?

Når man overvåger dataen, kan Smukfest blandt andet være på forkant i forhold til uhensigtsmæssige kødannelser, men også hele tiden holde styr på, at barlageret er fyldt op.

- Hvornår bliver der solgt mest øl? Det er når solen skinner, siger mange. Det kan der måske være en vis sandhed i, det ved vi ikke, siger Frank Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år var der en dag, hvor det regnede meget kraftigt ligesom i dag. Der steg ølsalget tre gange så meget i baren. Frank Østergaard, IBM.

Men sidste år viste tallene noget helt andet.

- Sidste år var der en dag, hvor det regnede meget kraftigt ligesom i dag. Der steg ølsalget tre gange så meget i baren, siger Frank Nørregaard.

Frank Nørgaard holder styr på de ansatte hos IBM, som er med på Smukfest.

Det tyder på, at hvis man ved, at der kommer meget regn, så skal der være rigeligt med øl i barene.

- Det er jo en viden, der er rar at have for Smukfest. I dag torsdag har vi kunne forudse, at det ville regne meget, og så er der en vis adfærd, så de så kan sikre, at der er ekstra øl i baren, når regnen kommer.

Optimere logistikken og værne om miljøet

Når man får indsamlet mere og mere data, så vil Smukfest mere præcist kunne vide, hvor meget der højst sandsynligt vil blive drukket til hver koncert med forskellige kunstnere.

- Det er mere præcist, og man kan begynde at sammenfatte de her data med andre. Det kan være musikprogrammet for eksempel, siger Frank Østergaard.

Indholdet i de forskellige barer bliver overvåget, så man kan se, hvis der mangler for eksempel øl.

Det hjælper ikke kun Smukfest på økonomien, men også på miljøet, fortæller direktøren for det tekniske team.

- Det handler om værne om miljø og skoven. De varer der ikke bliver solgt, skal også retur. Derfor er opgaven at optimere den logistik, som festivalen står for, fortæller Frank Østergaard.

Finder den hurtigste vej gennem skoven

Indsamlingen af data fra festivalsgæsterne bliver også brugt i forhold til sikkerhed.

Det kan for eksempel være, hvis der opstår en situation, hvor der er alt for mange mennesker i et område, eller hvis læger eller et bårehold skal have den hurtigste vej til en tilskadekommen.

Frank Østergaard forsikrer, at al data bliver renset, så de ikke kan dykke ned i den enkelte deltager.

- Vi renser alle data for oplysningerne, så man ikke kan føre det tilbage. Vi vil ikke samle en masse data ind, og bruge det i en større sammenhæng. Vores fokus er udelukkende på Smukfest, fortæller Frank Østergaard.

Redderne har en sender om halsen, så de hele tiden er synlige på et kort.

Han håber, at samarbejdet vil fortsætte mange år i endnu og vil føre til en større optimering for Smukfest og en bedre festivaloplevelse for deltagerne i takt med de får mere data ind.

- Planen er næste år og forhåbentlig mange år i fremtiden, siger Frank Østergaard.

Smukfest håber også, at man også i fremtiden vil kunne drage endnu mere nytte af samarbejdet.

- Der er uendeligt mange ting i det, men kan vi kigge på, hvordan menneskemængder bevæger sig rundt og hvordan vi kan være forberedt på forskellige ting, så bliver det meget interessant, siger Poul Martin Bonde.