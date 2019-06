Derfor hænger EU-valgplakaterne der endnu

Både i Odder, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommuner er der givet dispensation til, at valgplakaterne for Europaparlamentsvalget kan hænge der endnu.

Normalt må der maksimalt gå otte dage fra et valg er overstået til valgplakaterne skal være taget ned. I praksis betyder det, at ansigterne på de kandidater, der ville i Europaparlamentet senest skulle være fjernet fra lygtepælene mandag.

Når det flere steder ikke er sket, skyldes det, at byrådene i flere kommuner har valgt at give dispensation.

- Vi lader alle plakaterne hænge til otte dage efter folketingsvalget, for ellers er det alt for besværligt, siger Leif Bøgedal til TV2 ØSTJYLLAND. Han er specialkonsulent i valgsekretariatet i Silkeborg Kommune og uddyber:

- Det står ikke nødvendigvis på en plakat om kandidaten stiller op til det ene eller det andet valg, så der ville vi skulle have kandidatlister med ud for ikke at risikere at pille forkerte plakater ned.

Randersvej i Aarhus den 3. juni. Her hænger fortsat valgplakater fra EU-parlamentsvalget.

Seks uger i lygtepælene

De af EU-valgplakaterne, der har hængt der længst tid, blev hængt op for omtrent en måned siden - nemlig lørdag den 4. maj.

De skulle efter reglerne have været fjernet senest den 4. juni, men får nu lov til i nogle kommuner at blive hængende indtil den 13. juni. En levetid i lygtepælene på næsten seks uger.

- Vi er enige om, at det giver god mening, at plakaterne fra begge valg kan tages ned samtidig og derfor har vi i enighed dispenseret fra reglerne, siger Uffe Jensen (V) der er borgmester i Odder.

Valgplakaterne fylder meget i trafikbilledet disse dage og de må blive hængende i yderligere ti dage.

Han forventer imidlertid at plakaterne er hurtigt væk, da man i Odder betaler den lokale spejdergruppe for at klare oprydningen.

- De var meget effektive efter sidste valg, hvor der var ryddet rigtig fint op meget hurtigt, fortæller Uffe Jensen (V).

Også i Aarhus og Skanderborg Kommuner er der givet dispensation for reglerne om valgplakater, oplyser kommunerne.