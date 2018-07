Markbrande er ekstremt farlige: - Det var en heroisk indsats

- En markbrand er en meget stor logistisk opgave at håndtere, og mange gange udvikler de sig nærmest eksplosivt. Vi oplevede i går, at den sprang over en vej på næsten 6 meter.

Direktøren for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid, betegner den markbrand, der torsdag kostede en 41-årig brandmand livet, som en af den slags brande, hvor selv rutinerede brandfolk frygter, at den kan stikke af fra dem.

Det er en heroisk indsats, de her brandmænd har ydet, og det er usædvanlig tragisk, at det skulle koste menneskeliv. Jan Thøgersen, Stjær

Branden fandt sted ved Tåstrupvej i Tåstrup nær Stjær og Harlev, og markbrande er generelt særdeles farlige og komplicerede at slukke. En markbrand er således sværere at håndtere end eksempelvis en brændende bygning.

- Det er svært for indsatslederen at overskue styrkerne, for det kan være svært at overskue det fysiske område. Det samme gælder de ansatte. Vi er væk fra fast vej og manøvrerer ude i terrænet, og det skal gå hurtigt, for jo mere tørt det er, jo mere kan ilden sprede sig, siger formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandfolk fra Østjyllands Brandvæsen rykkede hurtigt ud til branden i Tåstrup. Foto:Palle Hansen

En heroisk indsats

En af de borgere, der var tættest på torsdagens fatale brand, er Jan Thøgersen, hvis hus ligger på den anden side af den vej, som det lykkedes ilden at springe over.

- Det var voldsomt, og da det først fik fat i den uhøstede mark, var det uhyggeligt. Jeg var voldsomt bekymret for min egen ejendom, siger Jan Thøgersen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en heroisk indsats, de her brandmænd har ydet, og det er usædvanlig tragisk, at det skulle koste menneskeliv.

Ved markbrande er brandfolk væk fra fast vej og manøvrerer ude i terrænet - og det skal gå hurtigt, så ilden ikke spreder sig. Foto: Local Eyes

Brande kan ændre retning i løbet af meget, meget kort tid, lyder det fra Allan Riisbjerg, der er beredskabsinspektør hos Midtjysk Brand og Redning.

- Samtidig kan de sprede sig og starte et nyt sted, hvis nogle brandbare ting kommer op i luften og lander et nyt sted. Så har vi to brande, eller vi har en brand i to retninger, og så skal tingene ske rigtig, rigtig hurtigt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Dygtig og rutineret

Den 41-årige brandmand blev dræbt, da en tankvogn ført af en kollega kom til at bakke hen over ham. Forsøg på at yde førstehjælp var forgæves.

Direktøren for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid, kendte den nu afdøde brandmand personligt - blandt andet fordi, brandmanden har været ansat hos Østjyllands Brandvæsen i flere forskellige funktioner.

- Han var en dygtig og rutineret brandmand med alle de kvaliteter, som alle vores brandmænd har, nemlig at de vil løfte den opgave, som Østjyllands Brandvæsen har, siger Lars Hviid til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle landets brandstationer flager fredag dag på halv for at mindes deres afdøde kollega.

Flaget på halvt ved Skanderborg Brandvæsen. Foto: Palle Hansen