Derfor er kontroversielle bånd på gravsten fjernet

- Det her er en misforståelse. Det har aldrig været meningen, at der skulle sættes bånd op i det omfang, fortæller provst Anders Bonde i Favrskov Provsti til TV2 ØSTJYLLAND.

Søndag fortalte vi på TV2 ØSTJYLLAND, at flere borgere i Favrskov Kommune mente, at de mange bånd skæmmede gravstederne, og at det var mangel på respekt for gravfreden.

- Først troede jeg, at det var hærværk, eller nogle der havde lavet sjov. Men det så alligevel lidt for professionelt ud, fortalte Svend Aage Nielsen søndag.

Søndag var mange gravsten indhyllet i afspærringsbånd på Hammel Kirkegård.

Menighedsrådet erkender, at det var en fejlvurdering, og at båndene nu er pillet ned. Det var for voldsomt. Anders Bonde, provst.

Nu har man fjernet afspærringsbåndene igen, da det så for voldsomt ud.

- Menighedsrådet erkender, at det var en fejlvurdering, og at båndene nu er pillet ned. Det var for voldsomt, siger provst Anders Bonde.

Afspærringsbåndet er fjernet igen fra gravsten og monumenter på Hammel Kirkegård.

Forstår bekymringen

Båndene var sat på gravsten på kirkegårdene i Hammel, Voldby og Lading, som en konsekvens af en ulykke i København for 2,5 år siden, hvor en toårig dreng blev mast ihjel under en gravsten.

Derfor skal sikkerheden undersøges på kirkegårdene.

- Vi kan godt forstå, at folk bliver bekymret, fortæller Anders Bonde.

Når man så sætter bånd på, som antyder, at der er en umiddelbar risiko, så skaber det uro. Anders Bonde, provst, Favrskov Provsti.

Men båndene har også været medvirkende til at skabe en bekymring, som måske ikke er reel nok i forhold til, om gravstenene vil vælte eller lignende.

- De har stået her meget længe, og så er det jo klart, at risikoen for det sker, er yderst minimal. Når man så sætter bånd på, som antyder, at der er en umiddelbar risiko, så skaber det uro. Og når det er gravmonomenter, så er der også følelser involveret. Og det kan vi godt forstå, siger Anders Bonde.

Arbejdet med at sikre gravmonumenterne vil de fortsætte med, fortæller provsten.

Sikkerhedsbånd omkring en gravsten på Hammel Kirkegård. Foto: Privat