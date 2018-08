Derby-drillerier: Søndag går det løs

Stemningen på lægterne er det vildere. Duellerne på grønsværen er voldsommere og mere intense end normalt.

Der er selvfølgelig tale om kampe, hvor lokalrivaler tørner sammen.

Jeg synes egentlig, at de allerbedste drillerier er dem, som finder sted fra lægterne, når kampen er fløjtet i gang. Når vores fans overdøver stadionspeakeren i Randers, så er det fedt Søren Højlund Carlsen, Kommunikationschef, AGF

Vi kender det fra legendariske opgør mellem bysbørn som Real Madrid mod Atlético Madrid og "The Old Firm", hvor Celtic og Rangers brager sammen.

De sidste par år er et sådan prestigefyldt, og til tider hadfyldt opgør, også blomstret op i det østjyske.

Godt nok er der 30 kilometer mellem Randers og Aarhus, men det til trods er rivaliseringen mellem de to byers bedste fodboldhold ikke til at tage fejl af.

Søndag er det igen tid til at håneretten sættes på spil, når Randers FC og AGF tørner sammen på BioNutria Park klokken 18:00.

Drillerierne

Tilbage i marts 2017 kom der for alvor benzin på bålet mellem de to klubber.

Et par tidligere Randers FC-ansatte er blevet bragt til evig hvile på dette billede. Kan du se hvilke?

I dagene op til et opgør mellem de to klubber, startede en krig i ord, videoer og billeder på særligt de sociale medier.

Randrusianerne lagde for med et billede inspireret af den verdenskendte tv-serie "Game of Thrones".

I serien er 'Hall of Faces' et sted, hvor de dødes ansigter får fjernet huden og bliver udstillet.

I kronjydernes udgave var de "døde" de tidligere Randers-folk Mustafa Amini, Elmar Bjarnasson, Peter "PC" Christiansen, Jacob Nielsen og Kasper Junker.

For kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, står netop denne gimmick, som noget af det bedste han har været vidne til uden for banen.

- Det her "Game of Thrones"-inspirerede drilleri var rigtig sjovt. Mange kender det univers, så at koble det sammen med rivaliseringen var godt tænkt, fortæller Søren Højlund Carlsen til Skipperligaen.

Der gik ikke længe inden den grafiske afdeling i AGF gik til modangreb.

Genoplev Twitter-krigen herunder.

Fansene efterspørger drillerier

Op til denne søndags lokalopgør har der også været drillerier i luften.

Randers FC har fundet inspiration i en normalvis mere hårdtslående sportsgren, og har indrykket en annonce i Randers Amtsavis.

Plakaten rummer referencer til flere forskellige episode blandt nuværende og tidligere AGF-aktører.

I mens har AGF valgt at smide nedenstående video op på Facebook med opslagsteksten:

"Bare rolig Randers, vi skal nok sørge for stemningen på søndag".

En video, der dog i følge Søren Højlund Carlsen, ikke har noget med drilleri at gøre.

Bedøm selv om der er tale om drilleri fra AGF's side i denne video.

For AGF har det høj prioritet, at skabe opmærksomhed omkring kampene mod Randers FC, da man ønsker mange fans på stadion.

Generelt har klubben de seneste sæsoner oplevet en stigende efterspørgsel fra dens fans i forhold til at tage gas på rivalerne fra nord.

- Særligt på de sociale medier ser vi, at vores fans efterhånden har en forventning om, at vi kommer op med noget, når det er Randers FC, vi skal møde. Det er blevet gearet op, og det har selvfølgelig også noget at gøre med intensiteten af mediedækningen af kampene den seneste tid, forklarer Søren Højlund Carlsen.

15 års rivalisering

Den neutrale seer vil nok se rivaliseringen mellem de to klubber som værende accelererende fra særligt foråret 2017.

Twitter-krigen beskrevet tidligere i artiklen fik en afslutning som en stor del af fodbold-Danmark sandsynligvis, vil kunne huske.

Den nu tidligere sportsdirektør i Randers FC, Michael Gravgaard, lagde i en video an til at bruge en AGF-trøje med Mustafa Amini på ryggen som wc-papir.

Men rivaliseringen er altså ikke først kommet til de senere år, fastslår Søren Højlund Carlsen.

- Et af mine bedste minder er fra 2009, hvor vi vinder i 3-2 i Randers, og spiller os op på 1. pladsen i Superligaen. Det var dengang med Nando Rafael og Benny Feilhaber, og stadion var helt elektrisk og fyldt, som jeg husker det, fortæller Søren Højlund Carlsen.

Siden Randers FC i 2003 rykkede op i landets bedste række har rivaliseringen været i gang.

Selvfølgelig med mindre afbrydelser på grund af nedrykninger til begge klubber.

Det sportslige setup er ifølge Søren Højlund Carlsen ikke anderledes hos AGF op til et ægte lokalbrag.

Det er dog vigtigt, at spændingsniveauet ikke bliver for højt i dagene op til selve kampdagen.

For det er altså noget særligt, når hestene og de hviie tørner sammen.

- Jeg talte med Jova (Aleksandar Jovanovic red.) den anden dag, og som østeuropæer er han jo helt vild med de her opgør. Den stemning som er på stadion, gør det til en stor oplevelse for spillerne. Selvom de er fokuserede på banen, så mærker de alligevel, hvad der sker på lægterne, siger Søren Højlund Carlsen.

Skal være spontant

Drillerierne har som sagt været mange.

Nogle husker måske også annoncen, hvor AGF med hjælp fra Photoshop, tog gas på Randers FC's optræden i "Backstage"-serien.

I bedste "Paradise Hotel-stil" var disse letpåklædte herrer at finde i Århus Stiftstidende for knap et år siden.

Fra venstre er det Marvin Pourié, Jonas Bager, Kasper Fisker, Michael Gravgaard, Ólafur Kristjánsson og Mads Agesen. Foto: stiften.dk

I AGF-lejren husker man også tydeligt episoden, hvor Randers FC lod deres kreative evner gå ud over Dino Mikanovic.

Kroaten havde i en tidligere runde fået karantæne efter at have modtaget sit andet gule kort, for at vælte et par plastichavestole på Ceres Park.

Det udnyttede Randers FC op til et derby senere på sæsonen.

"Vi har sørget for det meste.....", lød det i sin tid fra Randers FC.

Kommunikationschefen i AGF nævner også Dino Mikanovic-videoen som et eksempel på god humor.

For ham er det vigtigt, at spontanitet præger det indhold, der udgives i forbindelse med et derby.

Og det kan godt være en udfordring, når fansene hungrer efter indhold, som trækker linjerne hårdt op mellem de to klubber.

- Jeg synes egentlig, at de allerbedste drillerier er dem, som finder sted fra lægterne, når kampen er fløjtet i gang. Når vores fans overdøver stadionspeakeren i Randers, så er det fedt, slutter Søren Højlund Carlsen.