Der tælles lus i Østjylland: - Landmænds udbytte kan halveres

Det kribler og krabler på landmændenes afgrøder. Den varme sommer og det lune efterårsvejr har givet lusene særdeles gode betingelser for at brede sig, og nu frygter landmændene, at næste års høst kan være i fare.

- Det værste, der kan ske, er, hvis hele marken bliver inficeret med virus, og vi får en halvering af udbyttet eller, at marken går helt ud. Det er worst case, fortæller planteavlskonsulent i LMO Carsten Fabricius.

Carsten Fabricius fandt lus på to af planterne på marken.

Planteavlskonsulenter kravler rundt på alle fire for at tælle lus på planterne over hele Østjylland. Lusene er nemlig en stor trussel for de store mængder korn, man sår her i sensommeren og efteråret - herunder vinterbyg, rug og hvede.

- Jeg tæller lus. Jeg tæller 50 planter herude og går i siksak-mønster gennem marken, og ud fra det ser jeg på, om der er lus eller ikke lus på bladet. Til sidst gør jeg procentsatsen op.

Der skal være en hvis procentdel lus før, at det er nødvendigt at bekæmpe dem.

- Jeg har fundet lus på to planter ud af de 50, så vi taler om to procents angreb, og grænsen, på om vi skal bekæmpe, ligger på omkring to til tre procents fund af lus på sådan en mark. Så det er lige der, hvor vi skal til at overveje, om man skal bekæmpe dem.

Kan have konsekvenser

Hvis lusene ikke bliver opdaget eller bekæmpet, så kan det have store konsekvenser for landmændene.

- Det her kan gå ud over landmandens pengepung. Landmandens udbytte bliver halveret, og i værste tilfælde skal landmanden ud og så marken om til foråret.

Det er vigtigt at finde ud af det. For vi vil ikke bare køre med skadedyrsmidlet for sjov. Der skal være et behov for at køre midlet.

Det er derfor vigtigt, at planteavlskonsulenterne finder ud af, om der er problemer på de forskellige marker.

- Det er vigtigt at finde ud af det. For vi vil ikke bare køre med skadedyrsmidlet for sjov. Der skal være et behov for at køre for at køre midlet, fortæller Carsten Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.

