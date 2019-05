Der skal være lige muligheder for ældre, mener politikere

Der er for stor forskel på, hvad kommunerne bruger på de ældre. Der er knap 30.000 kr. til forskel på, hvad Syddjurs Kommune bruger om året på pleje til ældre per borger i forhold til Københavns Kommune.

Derfor vil borgmester Ole Bollesen (S) have politikerne til at diskutere udligningsreformen her i valgkampen, og få den ændret.

- Det, vi gerne vil have, er, at der efter et Folketingsvalg kommer en udligningsreform, som laver en bedre udligning. En mere gennemskuelig og fair udligning, end det er nu, siger Ole Bollesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester Ole Bollesen (S) mener, at udligningssystemet skal være mere fair og gennemskuelig.

Udligningsreformen skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.

Syddjurs Kommune har i flere år været en del af sammenslutningen RimeligUdligning.NU – sammen med kommunerne Favrskov, Silkeborg, Odder, Skanderborg og Hedensted.

Her kan du læse om systemet, som omfordeler fra rig til fattig kommune: De 98 danske kommuner varetager alle en række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.



Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.



På samme måde er der forskel på de forskellige kommunernes udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne. Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne.



Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig.

Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget - eller får for lidt.



Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.



I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan.



Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ritzau

Der skal gøres noget

Flere østjyske politikere, som stiller op til Folketinget, mener da også, at der skal gøres noget.

Hvis der er noget, der er gået op for mig, så er det den skævhed af og ulige fordeling af de midler, vi har i vores land, og hvor stor forskel der er på serviceniveauet. Charlotte Boman Mølbæk, folketingskandidat, SF.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi er nødt til at kigge på den her udligningsreform, siger Leif Lahn, folketingskandidat for Socialdemokratiet.

- VI skal have et nyt udligningssystem, siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

Hun er til dagligt byrådsmedlem i Randers, og har selv set, hvordan udligningssystemet forfordeler kommunerne, ifølge hende.

- Hvis der er noget, der er gået op for mig, så er det den skævhed af og ulige fordeling af de midler, vi har i vores land, og hvor stor forskel der er på serviceniveauet, siger Charlotte Broman Mølbæk, folketingskandidat for SF.

Hos Enhedslisten bliver der bakket op om, at velfærden skal have et løft, men det kræver udover bedre udligning mere personale generelt.

- Det er rimeligt, at man kommer frem til at have en ny udligningsreform. Og det kan man bedst lave, hvis man tilfører velfærden ekstra penge. Vi mener, at der er brug for et velfærdsløft, og vi har en plan for, hvordan man kan ansætte 27.000 ekstra i den kommunale service, siger folketingskandidat Sørgen Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

VIDEO: Hør politikerne fortælle, om deres holdninger til udligningssystemet mellem kommunerne.

Kommuner kan gøre mere selv

Hos Dansk Folkeparti siger Kim Christiansen, at man gerne vil ændre udligningssystemet, men der har ikke været opbakning til det – derudover skal man også vide, hvor pengene skal komme fra.

- På et eller andet tidspunkt så løber man altså tør for andre folks penge. En udligningsreform handler jo om at fordele pengene mere retfærdigt, og det synes jeg, at vi skal arbejde med. Det går Dansk Folkeparti også ind for, men der har ikke kunnet finde et flertal for det, siger folketingskandidat Kim Christiansen (DF).

Det er måske ikke kun staten og udligningens skyld, man er også nødt til at kigge indad. Jens Meilvang, folketingskandidat, Liberal Alliance.

Men ifølge Jens Meilvang, som stiller op til Folketinget for Liberal Alliance, så kan kommunerne gøre mere selv, hvis de vil have øget velfærd.

- Det er måske ikke kun staten og udligningens skyld, man er også nødt til at kigge indad, siger Jens Meilvang (LA).

Han er selv byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, og mener, at man godt kan gøre udligningen mere gennemsigtig.

- Det er fuldstændig umuligt at gennemskue udligningsreformen. Der er faktisk mange penge ude i kommunerne, og det handler også lidt om, hvordan de bliver brugt, siger Jens Meilvang (LA).

Men kommunerne skal også kigge indad, siger kandidaten fra Liberal Alliance.

- I min egen kommune (Norddjurs red.), hvor jeg selv er politiker, der har man fyret 53 hjemmehjælpere og så på et kommunalbestyrelsesmøde en måned efter, der bruger man 15 millioner på at bygge et pingvincenter. Sådan er der masser af historier landet over, siger Jens Meilvang, folketingskandidat for Liberal Alliance.