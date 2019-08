Der ryger 6.000 ton mindre affald ud end tidligere

Borgerne i smilets by smider mindre affald ud. Faktisk hele 26 kilo mindre end for fire år siden. Det svarer til 600 fyldte skraldebiler.

Det er selvsagt godt for vores miljø for ikke nok med, at der bruges færre ressourcer på at forbrænde affald, så spares der også på ressourcerne til fremstilling og transport af nye varer.

- Det er positivt, at vi producerer mindre affald. Det er godt at genbruge, men endnu bedre hvis vi kan reducere vores forbrug og dermed vores affaldsmængde, siger Lene van der Raad, der er chef for Genbrug og Energi i Teknik og Miljø i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen er ukendt

I 2016 og 2017 gik byen i gang med en ny affaldssortering, hvilket i gennemsnit har fjernet 9 kilo plast og metal fra restaffaldet.

Men den præcise forklaring på, hvorfor aarhusianerne pludseligt smider de resterende 17 kilo mindre affald ud, er ukendt.

Et bud fra Teknik og Miljø er, at vi generelt er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi køber ind, hvad vi smider ud, og hvordan vi gør det.

Udviklingen vil fortsætte

Ifølge Teknik og Miljø kommer vi til at smide endnu mindre ud i fremtiden.

- Det er oppe i tiden, at vi fokuserer på vores forbrug, og kommunen vil fortsat arbejde på at finde på nye tiltag, så det bliver nemmere at genbruge og genanvende, siger Lene van der Raad.

Kommunen vil komme med en konkret plan inden for de næste par år. De afventer i øjeblikket den Nationale Affaldsplan, der skulle være færdig i 2020.