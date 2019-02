Der kører atter tog mellem Vejle og Aarhus ved middagstid fredag

'Arbejdet med den overgravede fjernvarmeledning over jernbanebroen ved Vejle er afsluttet, og vi kan fra klokken 12 igen køre tog mellem Vejle og Aarhus H.'

Sådan skriver DSB fredag ved 10-tiden på selskabets hjemmeside.

Det sker, efter at togdriften mellem de to byer torsdag blev indstillet på grund af et overgravet fjernvarmerør på en bro over jernbanen ved Vejle Station.

- Der fosser virkelig store mængder vand og sand ned i sporene. Vi kan endnu ikke kommer derud, og vi afventer fortsat at komme ud og inspicere stedet, sagde pressevagten hos Banedanmark torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

00:24 VIDEO: Det var ikke et kønt syn, der mødte DSB-medarbejderne. Luk video

Strækningen er en af de mest berejste i landet og har været dækket ind af togbusser.

DSB har oplyst, at eventuelle forsinkelser på mere end 30 minutter kan være omfattet af en rejsetidsgaranti, så man kan få dele af beløbet refunderet.

Indtil klokken 12 kører der togbusser mellem Fredericia/Vejle og Aarhus H.

Mellem Fredericia og Aarhus H kører der direkte busser. (Skal du fra Fyn/Sjælland til Aarhus skal du skifte til Togbus i Fredericia).

Mellem Vejle og Aarhus H kører der busser der stopper på alle stationer.

Skal du til en af stationerne mellem Vejle og Aarhus skal du tage toget mod Struer til Vejle, og først der skifte til Togbus

Togkørslen imellem Vejle og Aarhus har været indstillet siden ved 10-tiden torsdag. Foto: Yilmaz Polat - Ritzau Scanpix