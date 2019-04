Der bygges på livet løs, men det kan betale sig at råbe op

Mange steder i Aarhus skyder nybyggerier op. Til glæde for nogle, og til stor frustration for andre. Og selvom kampen kan virke stor og uoverskuelig, kan det nogle gange betale sig at tage den, hvis man pludselig står til at blive nabo til et stort etage byggeri i baghaven.

Og netop byudvikling er et af de emner, som Aarhus Architecture Festival, som begyndte torsdag, tager op med fokus på at bygge bro mellem naboer, kommune, arkitekter og bygherrer.

- Det er vigtigt, for arkitekturen er omkring os alle sammen. Det er en del af det, vi står på, det vi omgås, og det vi trives i. Så det er vigtigt, at vi laver en festival, der stiller skarpt på det, men også stiller skarpt på nogle af de problematikker, der kan være. Vi prøver at brede arkitektfaget lidt ud og tage mennesket ind og kigge på nogle af de mekanismer, der nogle gange går galt, siger Alexander Muchenberger, arrangør af Aarhus Architecure Festival, der fortsætter de kommende dage.

Alexander Muchenberger er arrangør af Aarhus Architecure Festival, som varer til og med på Søndag.

Mere end 50 indsigelser

Og i de senere år har der været godt gang i byggerierne i Aarhus. Men et af de steder, hvor byggeplaner er sendt til hjørne, er ved Marselis Boulevard.

Her er planer om at omdanne et grønt område til et femetagers lejlighedskompleks nu er sat på pause, og rådmanden har sagt, at planerne er skudt til hjørne. En sag, som Århus Stiftstidende har skrevet meget om.

Det skyldes blandt andet beboerne i de omkringliggende lejligheders kamp og mere end 50 indsigelser til kommunen. For det hjælper at komme med indsigelser, mener Henrik Olsen, næstformand i Fællesrådet for Frederiksbjerg og Langenæs, som har hjulpet naboerne i denne sag med at gøre indsigelse mod byggeplanerne.

- Ja, det er helt klart det, der har gjort en forskel. Det har gjort den forskel, at de er kommet i kontakt med blandt andet Venstre og Enhedslisten, og når man får en sag op i byrådet, så hjælper det, siger Henrik Olsen.

Han opfordrer derfor andre, der måtte havne i en lignende situation til at tage kampen op.

- De skal gøre indsigelse, som der er gjort her. Der bliver lyttet til indsigelser. Det er ikke rigtigt, når mange påstår, at der ikke lyttes til indsigelser. Det er klart, at man ikke får ret i alt, man laver indsigelser om, sådan kan det nødvendigvis ikke være, men de bliver gennemgået af forvaltningen og sendt op til politikerne, og de lytter også til dem, siger han.

Mister udsigten

Det er dog langt fra altid, at man får det, som man vil have det, selvom om man protesterer.

På Aarhus Ø er der, og har der de seneste år i, den grad været gang i byggeriet af en helt ny bydel, og på hjørnet længest ude er der et nyt varetegn - Lighthouse - på vej. Et 128 meter højt tårn skal bygges, og på byrådsmødet onsdag faldt de sidste detaljer på plads. Ved siden af tårnet skal der bygges en sidebygning på 11 etager, og det er ikke alle, der er lige glade for det.

- I bund og grund er vi jo stolte over det nye byggeri, der kommer herude. I hvert fald tårnet. Det, synes vi alle, er arkitektonisk flot, men det er sidebygningerne, der volder nogle problemer, siger Frank Jøhnke, der er nabo til det kommende Lighthouse-byggeri.

Sådan kommer Aarhus' nye varetegn, Lighthouse, efter planerne til at se ud.

Han og andre kommer til at miste noget af havudsigten og føler ikke, at de er blevet lyttet til i processen.

- Nej, ikke rigtigt. Hvis man kigger på den første lokalplan, der var for området, så lå byggeriet lige omkring 5-6 etager, så skød det op i 14 etager, og nu er den så endt på 11, og det er vi selvfølgelig ærgerlige over, siger Frank Jøhnke, der godt forstår, at der i en by som Aarhus er behov for udvikling og nye boliger.

- Som beboere i Aarhus påskønner vi, at der sker en masse udvikling i områderne, men man skal huske at tænke på, at der sidder en masse borgere, der har købt nogle dyre lejligheder, som selvfølgelig tænker på, hvordan prisudviklingen på lejlighederne bliver, når der bliver ændret i lokalplanerne, siger han.

'Selvfølgelig lytter vi'

Og selvom Frank Jøhnke altså ikke mener, at beboerne på Aarhus Ø er blevet hørt nok i den konkrete sag, så mener Camillia Fabricius (S), viceborgmester i Aarhus Kommune, at politikerne lytter til indsigelser.

- Selvfølgelig lytter vi til borgerne. Det er rigtig væsentligt, at vi som kommune, og vi som politikere, får borgernes henvendelser. Det er nuancer, som der er behov for, hvis vi skal skabe en god by for alle, siger Camilla Fabricius.

- Jeg kan godt forstå, at en by i udvikling kan skabe en række udfordringer for mange mennesker. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi hele tiden får set på, hvordan vi kan gøre det i samspil med borgerne, ligesom festivalen (Aarhus Architecture Festival) her også rummer mulighed for.