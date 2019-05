Dennis bygger små træhuse: - Vi har ikke råd til at lade være

- Vi har simpelthen ikke råd på klimakontoen til at vælge andre byggematerialer end træ, siger Dennis Nielsen, ejer af Træværk.

Læs også Tre røverier på samme gade: - Vi skal have stoppet ham, siger politiet

Vi skal alle til at bo mere bæredygtigt, og det gør vi ifølge Dennis Nielsen bedst i træhuse. Husene skal være små, så det tærer mindre på klimaet både under opførelsen, og i længden når det skal varmes op.

Vi har simpelthen ikke råd på klimakontoen til at vælge andre byggematerialer end træ. Dennis Nielsen, ejer af Træværk.

Lige nu bygger Træværk deres næste træhus i Gammel Rye. Firmaet fra Stilling ved Skanderborg har kun lidt over et år, og godt fem færdige huse på bagen.

- Vi låner noget af naturen for en stund, og så kan vi bo i det i nogle hundrede år, og så kan vi give det tilbage – det er en god tanke, siger indehaver Dennis Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Dennis Nielsen er 37 år og indehaver og idémand bag Træværk i Stilling.

Det er 37-årige Dennis Nielsen, der er ejer og idémand bag Træværk. Med sig har han fire ansatte – heriblandt konen Stine og faren Karl.

Læs også Nu bliver din festival-øl mere bæredygtig

Uddannelse har Dennis ingen af, men han beskriver sig selv som fritidsfilosof. Og for fritidsfilosoffen er træ nøglen til en bedre verden.

- Vi skal bare forstå, at vi ikke må svine med ressourcerne, fordi vi har råd. Jeg forstår ikke, at vi nærmest ikke må spise et stykke kød, men vi kan bare bygge et hus på 300 kvadratmeter og gå ned og købe en stor firehjulstrækker i morgen, det er der ingen, der klager over, siger Dennis Nielsen.

Eksempel på et af Træværks træhuse.

Træværk er ikke de eneste, der bygger huse af træ. For der er flere og flere, som ønsker at bo bæredygtigt.

Ifølge Steffen Max Høgh, som blandt andet er mand bag podcasten ’Bæredygtig Business’, har Træværk fat i noget, når de holder på, at træ er fremtiden.

- Træ kan noget helt særligt, for det suger CO2, men binder det også. Så træ er jo noget af det mest klimavenlige materiale, vi overhovedet kan bygge med, siger Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND.

Træ kan noget helt særligt, for det suger CO2, men binder det også. Så træ er jo noget af det mest klimavenlige materiale, vi overhovedet kan bygge med. Steffen Max Høgh, bæredygtighedsekspert.

For Træværk handler det om at leve smart. Det betyder, at vi skal tænke mere over, hvad vi bruger vores plads til.

Læs også Par måtte ikke bygge et træhus – nu er deres drømmebolig byens stolthed

Hvis vi for eksempel skrumper vores huse bare en lille smule, så skal der bruges mindre byggematerialer, og der bruges mindre energi på at varme huset op og så videre.

- Byg 150 kvadratmeter i stedet for 300. Jeg har et motto, der lyder: ’De mest bæredygtige kvadratmeter, er dem, der ikke bliver bygget’. Bæredygtighed er så uhåndgribeligt. Træhuse er håndgribeligt, og her kan vi forholde os til, at vi faktisk gør noget, siger Dennis Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skelettet af deres seneste træhus.

Bæredygtig fra inderst til yderst

Dennis Nielsen er ikke den største fans af Rockwool eller lignende isolering, som de fleste af os nok bruger. Hans huse skal nemlig være bæredygtige fra inderst til yderst – og inde i væggene isolerer de for eksempel med træfiber.

- Det har en fantastisk god isoleringsevne. Og så er det relativt CO2-neutralt at producere. Jeg bryder mig ikke om, at mine svende skal gå og arbejde med stenuldsprodukter. Træfiber kan kroppen selv nedbryde, siger han.

Læs også Børn synger for klimaet: - Verden skal reddes, før det går amok

Det er netop det grønne fokus, der har fået de kommende ejere af huset i Gammel Rye til at vælge træ frem for mursten.

Det er det samme, som når jeg vælger økologisk, når jeg handler ind. Mille Munk Jørgensen, ejer af bæredygtigt træhus.

- Det er det samme, som når jeg vælger økologisk, når jeg handler ind. Og når det så også er godt for klimaet, så er det noget, jeg går op i. Det her er det bedste for vores børn, siger Mille Munk Jørgensen fra Lisbjerg.

Et bæredygtigt træhus er ved at blive bygget i Gammel Rye af Træværk.

En ting er også, at have styr på den grønne samvittighed, men det skal også være økonomisk fornuftigt, at vælge det grønne valg.

Læs også Vanddrone sættes ind i kampen mod olie og affald i vandet

- Vi kommer på ingen måde til at redde verden med det her. Men kan vi løfte i flok, og kan vi være med til at vise, hvordan vi gør det her, så kan vi være med til at flytte på noget på verdensplan, siger Dennis Nielsen.