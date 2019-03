Den stinkende penisplante er i fuldt flor – men kun i få dage

I Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus kan gæsterne lige for tiden opleve et sjældent syn og en lugt af råd.

For første gang i otte år er den såkaldte penisplante nemlig begyndt at blomstre.

- Det er en blomst, der lugter helt forfærdeligt og er en af de værst lugtende planter i planteriget. Det er spændende, og jeg har aldrig set denne art blomstre før, fortæller formidlingsmedarbejder i Science Museerne Aarhus, Signe Eiserhardt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Navnet ’penisplante’ kommer fra det latinske navn ’amorphophallus’, der betyder ”vandskabt penis”.

Penisplanten tiltrækker insekter, der bestøver planten.

Lokker insekter i fælden

Det specielle ved blomsten er dens stank og størrelse. Den bliver bestøvet af fluer og biller, der tiltrækkes af den særprægede lugt. Penisblomsten lugter, som den gør for at lokke insekterne, der netop bestøver planten.

Den blomstrer kun et par dage. Vi har gæster, der kun kommer for at se den og opleve, at den lugter så forfærdeligt. Signe Eiserhardt, Science Museerne

- For fluerne lugter den fuldstændig fantastisk. Den lugter af råddent kød og fisk, og andre ting som en ådselbille eller flue vil synes, er lækkert.

Det hele begynder nede i plantens rodknold, der udvikler sig i størrelsen, hver gang planten får et blad. Når rodknolden når en vis størrelse, har planten energi nok til at blomstre.

- Der er kun gået 14 dage, siden det var en rodknold. Det er gået ekstremt hurtigt, og det tager en del energi for den, fortæller Signe Eiserhardt, der selv har været med til at passe planten, fra den var helt lille.

Signe Eiserhardt fra Science Museerne Aarhus har selv passet planten fra begyndelsen.

Stank overalt

Og endnu hurtigere går det, før blomsten visner igen.

- Den blomstrer kun et par dage. Vi har gæster, der kun kommer for at se den og opleve, at den lugter så forfærdeligt, fortæller Signe Eiserhardt.

Hun regner dog med, at den fremover vil blomstre oftere.

Uanset om man kommer forbi Væksthusene for at se penisplanten eller ej, vil man ifølge Signe blive mødt af stanken, så snart man bevæger sig ind i huset.

- Når varmen stiger op som damp, så tager den stanken med, som breder sig ud over hele regnskoven.