Den nye uge starter med skyer og slutter med sommer

Det er en god idé at vente med at pakke t-shirt, sandaler og shorts væk, selvom vejret i disse dage er vådt og og ustadigt.

Selvom det ustadige augustvejr i første omgang fortsætter de kommende dage, så venter der os nemlig stabilt og væsentligt varmere vejr - og op mod 25-26 grader.

Den nye uge starter ustadigt

Den nye uge starter som weekenden slap, selvom solen kan vise sig lidt mere mandag.

Der vil dog også komme mange byger, som stedvis kan blive kraftige og være med torden.

Det samme gør sig gældende tirsdag, hvor bygerne vil være færre og blive mindre kraftige. Begge dage holder temperaturerne sig på mellem 17 og 20 grader i dagtimerne, hvilket kun er marginalt lavere end normalt for årstiden.

Onsdag kan blive den første dag med helt tørvejr, selvom der fortsat vil være skyer på himlen - sammen med solen. Torsdag kan der igen komme lidt regn, men det bliver i småtingsafdelingen og mest i den nordlige del af Jylland.

Sommeren kommer snigende

Når vi nærmer os næste weekend opbygges et højtryk nær Danmark, og det sørger for, at der ikke kommer nedbør. Forvent også mere solskin og færre skyer. Det bliver varmere, som vinden efterhånden drejer til sydøst, og betydeligt varmere luft fra Mellemeuropa strømmer op til os.

Det giver temperaturer på mellem 22 og 25 grader. Måske kan vi også nå 26 grader næste søndag. Samtidig kommer der en del sol og ikke megen vind, så det vil i allerhøjeste grad føles som sommer. Med udsigt til 25 grader eller derover er der også udsigt til flere meteorologiske sommerdage - det har vi ikke haft siden 10. august, hvor der blev målt 26,4 grader i Holbæk.

Hvor længe sommervarmen bliver hængende over Danmark er usikkert, men formentlig vil vi fortsat kunne nyde varmt vejr i begyndelsen af uge 35.

I alt har 2019 indtil videre budt på 26 sommerdage, mens vi havde et ekstremt højt antal på 73 sidste år. I 2017 måtte vi derimod nøjes med kun 13 dage, hvor temperaturen nåede over 25 grader.

