Skoleelever lærer om den kritiske zone i en mørk tid

Lastbiler og børn i trafikken har aldrig været en god kombination, og særligt i denne tid kan det være vanskeligt for chaufførerne at se de små medtrafikanter.

Derfor skal kampagnen 'Hovedet med i trafikken' nu skabe øget fokus hos eleverne i 8. klasse, så børnene får en bedre fornemmelse for, hvad de skal være opmærksomme på – særligt med de store lastbilers højresving.

Målet er, at eleverne i 8. klasse får stof til eftertanke, når de selv færdes i trafikken, samt at de vil ændre adfærd og færdes mere sikkert i trafikken.

Det er brancheorganisationen for den danske vejgodstransport ITD, der står bag kampagnen.

- Med den her kampagne håber vi på, at vi kan være gode trafikambassadører for eleverne, siger kommunikationskonsulent Malene Vitus fra ITD.

"Hovedet med i trafikken" er en landsdækkende trafiksikkerhedskampagne for elever i 8. klasse. Foto: ITD

Den kritiske zone

Eleverne lærer, hvor stor en lastbil egentlig er. Og så lærer de om den kritiske zone, hvor de skal passe ekstra godt på. Når ITD tager rundt på skoler, markeres zonen med en stor rød skive, så ingen af eleverne forhåbentligt fremover kan stå ved siden af en lastbils førerhus uden at tænke over, hvor de står.

I den mørke tid er zonen ovenikøbet ekstra kritisk. Mørket samt slud og regn på spejlene gør det ekstra svært at bevare overblikket for chaufførerne.

- Når vi sidder heroppe, kan vi se alt i spejlene. Både i venstre og i højre side. Men når vejret bliver dårligt, og det bliver mørkt. Så begynder det at være lidt sværere, fortælle lastbilchauffør Hans Stokholm, der er med ude for at møde børnene.

Malene Vitus fra ITD håber, at kampagnens budskaber vinder gehør blandt skolebørnene.

- Når det regner, når det sner. Når det bliver mørkt. Så kan det være svært at orientere sig i spejlene, selvom de er indstillet korrekt. Så vi håber på, at eleverne vil tænke over det, når de færdes ude i trafikken. Vi håber på, at de vil have reflekser på. At de måske vil have en pangfarvet jakke på. Så vi sammen ude i trafikken kan hjælpe hinanden, slutter hun.

Cykellygter, reflekser og pangfarver

I Skanderborg gør kommunen også en dyd ud af at oplyse om vigtigheden af at være synlig i trafikken. Det sker med kampagnen "Bliv Set i Mørket", der løber gennem hele november måned.

Kampagnen fokuserer særligt på 4. klasse, da det ofte er omkring dette klassetrin, mange elever selv begynder at cykle eller gå i skole.

- Mange er ikke klar over, hvor svært det er at se en cyklist i mørket, og derfor vil vi gerne minde både forældre og børn om, at vi skal huske lygter på cyklen både til og fra skole og at orientere os en ekstra gang, siger trafik- og tilgængelighedsrevisor i Skanderborg Kommune, Jette Schmidt, i en pressemeddelelse.

Som en del af kampagnen turnerer repræsentanter fra kommunen drundt og uddeler reflekser til eleverne. I år er det Højboskolen, Stilling skole og Gudenåskolen, der får besøg.

