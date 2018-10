Den Gamle By i ny indpakning: Ny og moderne hovedindgang på vej

Tirsdag blev planerne om en helt ny hovedindgang til den Den Gamle By offentliggjort, og om et par år skal gæsterne til den aarhusianske kulturinstitution ind i bunden af Botanisk Have - lige ned mod Ceresbyen og resten af centrum.

Her ses den nye hovedindgang inde fra Den Gamle By og ud mod Aarhus. Foto: Illustration af Cubo

Og de østjyder, som TV2 ØSTJYLLAND mødte på gaden ved Den Gamle By, synes umiddelbart godt om de nye planer.

- Jeg synes, det ser flot ud her lige umiddelbart. Det ser ud til at være flot disponeret på grunden, siger Tinne Delfs.

Her kan vi se, hvordan der kommer til at se inde i selve den nye hovedindgang. Foto: Illustration af Cubo

- Det er egentlig meget pænt, og jeg synes ikke, at det gør noget, at der kommer en ny bygning ind blandt de lidt ældre i det her kvarter, siger Carsten Tanggaard.

Skal binde Den Gamle By sammen med Aarhus

For den Gamle By har det været vigtigt, at den nye hovedindgang åbner sig mod byen og binder de to bedre sammen.

- Herfra (Den Gamle By, red.) vil man kunne se igennem den nye og moderne indgangsbygning og ud på Aarhus, så man ligesom binder Aarhus og Den Gamle By sammen, siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By.

Sådan er kigget i dag fra Ceresbyen og over på Den Gamle By, der hvor den nye indgang skal være.

Og sådan her kommer det samme kig til at se ud, når den nye indgang står klar i 2021.

Mere end 'bare' de gamle dage

Den nye indgang er slutstenen i en årelang udvikling i Den Gamle By, der netop er gået ind i sidste fase med byggeriet af en helt ny 2014-bydel.

- Mange tror jo, at Den Gamle By kun er de helt gamle dage, men det, som vi kan lave nu, er, at man træder ind i en tid, som de fleste vil kunne genkende. Man går tilbage gennem 60’erne og 70’erne og 20’erne og helt tilbage til den førindustrielle bindingsværks by, så det er en stor danmarkshistorisk tidsrejse, vi nu kan lave, siger museumsdirektøren.

Bag tegninger til den nye indgang står det aarhusianske arkitektfirma Cubo.

- Det skal jo stå markant og vise, at det her er den nye indgang til Den Gamle By. På en eller anden måde danner den nye indgang sammen med Anton Rosens cirkulære pavillon fra landsudstillingen i 1909 en særlig komposition i overgangen mellem Botanisk Have og ind til Den Gamle By, siger arkitekt Bo Lautrup fra Cubo.

Og hvis man undrer sig over, at museumsdirektøren, der ikke just var begejstret for byggeriet af nabobygningen Prismet, nu pludselig gerne vil have moderne arkitektur ved Den Gamle By, så er forklaringen herunder:

Her ses højhuset Prismet. der ligger et stenkast fra Den Gamle By.

- Det her skal ikke være 50 meter højt, eller hvor højt Prismet nu er, det tager jo fuldstændig oplevelsen af at være i en anden tid i Den Gamle By. Det vil den her ikke gøre. Den er meget mere diskret, og man kan jo se igennem den, siger Thomas Bloch Ravn.

Det forventes, at de første gæster kan benytte sig af den nye hovedindgang i 2021.