Demo for ny voldtægtslovgivning: - Ingen ende på uhyrlige frifindelser

Søndag går en lang række demonstranter på gaden i Aarhus for gøre opmærksom på behovet for en ny voldtægtslovgivning, der skal give kvinder en bedre beskyttelse mod seksuelle overgreb.

Det er Amnesty International og 13 andre organisationer, som står bag indkaldelse til demonstrationen, som starter ved Retten i Aarhus, hvorfra demonstranterne vil gå hen til Kvindemuseet på Domkirkepladsen.

Den største myte blandt modstandere af en sådan lovændring er, at den vil betyde en omvendt bevisbyrde. Det er ikke korrekt. Lisa Holmfjord, forkvinde, Dansk Kvindesamfund

Demonstrationen finder sted på FN's internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder.

- Det handler om, at det er på tide, at Danmark får en voldtægtslov, som er tidssvarende, siger programleder i Amnesty Danmark, Helle Jacobsen, til Ritzau og fortsætter:

- Vi har en meget gammeldags lovgivning, som gør, at vi er tæt på de facto at have straffrihed for voldtægt i Danmark, siger hun.

Cirka 5100 kvinder bliver hvert år udsat for tvangssamleje eller forsøg på det, skønne Det Kriminalpræventive Råd (genrefoto). Foto: Jeppe Bøje Nielsen - Ritzau Scanpix

Voldtaget igen i retten

Som loven er nu, afgøres voldtægtssager ud fra, om det kan bevises, at offeret har været udsat for vold, tvang, trusler eller har befundet sig i en forsvarsløs tilstand.

Men Amnesty og flere andre organisationer vil have lavet loven om, så sex uden samtykke defineres som voldtægt.

Det har man gjort i eksempelvis Sverige, Tyskland og England.

Blandt dagens demonstranter, der udover Aarhus også løbler af stablen i København, Aalborg og Odense, vil man finde mange medlemmer af Dansk Kvindesamfund.

Her har forkvinden, Lisa Holmfjord, forud for demonstraterne blandt andet skrevet følgende på Facebook:

'Det har ikke skortet på uhyrlige frifindelser. Den ene ofte mere uforståelig end den næste. Jeg har tit spekuleret på, hvordan de kvinder har det, der finder modet til at anmelde og siden stille sig op i retslokalet for at svare på spørgsmål om tøjvalg, livsstil og manglende modstand, blot for at bevidne, at den/de frifundne efterfølgende kan forlade retslokalet med et smil, og ja, nogle gange latter. Mon de føler sig voldtaget endnu engang? Jeg forstår godt, hvis de gør', skriver

94 ud 944 sager førte til dom

Det skønnes ifølge Det Kriminalpræventive Råd, at cirka 5100 kvinder hvert år udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det.

944 personer anmeldte i 2017 voldtægt til politiet, og ud af disse sager endte 94 med domfældelse.

- Det skal stå klart i lovgivningen, at sex uden samtykke er voldtægt. Vi skal langt væk fra den tvangsbaserede definition, vi har i dag, fordi den på utroligt mange måder er problematisk, siger Helle Jacobsen til Ritzau og fortsætter:

- Men det er også en meget vigtig flytning af holdninger. Den nuværende lov siger, at en kvinde er tilgængelig, indtil hun har kæmpet imod fysisk vold. En samtykkelovgivning placerer ligeligt ansvaret på begge parter for at sikre, at sex er frivilligt, siger hun.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på voldtægtslovgivningen.

Dagens demonstration i Aarhus starter ved Retten på Vestergade 10 klokken 16.

