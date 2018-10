Demonstranter vendte kontroversiel politiker ryggen i ghetto

Lederen af det indvandrerkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, besøgte lørdag eftermiddag med sit følge Sundparken i Horsens. Her debatterede han med dem, der ville i dialog med politikeren.

Samtidig var flere hundrede mennesker samlet til demonstration mod Paludans tilstedeværelse.

Vi var vel en 150, som stod med ryggen til Paludan for at vise, at vi er en del i Horsens, som ikke bryder os om hans budskab og antimuslimske dagsorden. Paw Amdisen (SF)

Det var blandt andre SF Horsens, der havde samlet folk til en demonstration mod den kontroversielle politikeres holdninger og besøg rundt i landets ghettoer.

- Vi var vel en 150, som stod med ryggen til Paludan for at vise, at vi er en del i Horsens, som ikke bryder os om hans budskab og antimuslimske dagsorden. Han vil jo fratage alle muslimer deres statsborgerskab og smide dem ud af landet, siger byrådsmedlem for SF i Horsens, Paw Amdisen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En anholdt for æggekast

Rasmus Paludan turnerer rundt i Danmarks ghettoer for at komme i dialog med beboerne, men flere af videoerne, Stram Kurs laver fra besøgene, viser, at ikke alle ønsker det.

Det har nemlig mere end én gang kommet til sammenstød mellem folkene fra Stram Kurs og de fremmødte fra boligområderne. Derfor har politiet været massivt til stede, når Rasmus Paludan kommer på besøg.

Det var således også tilfældet i Horsens.

- Jeg synes dog, at det forløb fornuftigt. En blev anholdt for at kaste med æg og en anden blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for at spytte efter Rasmus Paludans følge. Men vi synes, at det gik fint, siger politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Carit Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses nogle af fremmødte til demonstrationen mod Rasmus Paludan og Stram Kurs. Foto: SF Horsens

- Ikke værd at gå i dialog med

Ifølge Paw Amdisen var der i alt omkring 300 mennesker samlet i Sundparken i forbindelse med politikerbesøget. Halvdelen deltog i demonstrationen, imens de resterende snakkede med Rasmus Paludan eller hørte på hans budskab.

Og hvorfor ikke deltage i dialogen, kunne man spørge SF?

- Vi vender ryggen til ham, fordi vi ikke mener, at han er værd at gå i dialog med, når han kommer med så ekstremt et budskab, lyder det fra lokalpolitikeren.

- Vi bekymrer os over den kritikløse medvind, som Rasmus Paludan har fået på de sociale medier, fordi han er sjov og underholdende at følge, fortsætter Paw Amdisen.

Rasmus Paludan besøger senere i oktober også Grenaa og Randers.