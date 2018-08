Demonstranter: -Kæmpe naturområde bliver ødelagt af ny vej

Øst for Silkeborg strækker bøgetræer og Douglasgraner sig mod himlen i en skov, der dækker et område svarende til 1900 fodboldbaner.

Terrænnet er kuperet og skoven ligger som en bred odde i et knæk på Gudenåen. Gennem Nordskoven går flere vandre og mountainbike-ruter og både DM og EM i mountainbike har været afholdt her.

Nu vil byrådet i Silkeborg gennemskære Nordskoven med en form for ringvej, der skal lede en større del af trafikken i Silkeborg uden om byen. Det var demonstranter tirsdag mødt op for at protestere imod.

- Man skal da ikke begynde at fælde en hel masse gamle træer, lyder det fra Preben Madsen, der var mødt frem for at give sin mening til kende. Tirsdag var afstemningen om den planlagte Nordskovvej på byrådets dagsorden, men demonstranterne gjorde sig ikke alt for store forhåbninger:

- Politikerne vil ikke rigtig lytte, siger Preben Madsen.

Ideen med Nordskovsvejen er, at lede trafikken uden om Silkeborg.

Politisk flertal

Byrådspolitiker Flemming Heiberg (V) ser dog Nordskovvejen som absolut nødvendig for byens udvikling.

- Det er en forudsætning for at byen kan udvikle sig. Byrådet har jo besluttet, at vi skal være 100.000, siger Flemming Heiberg (V), der er næstformand i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune og fortsætter:

- Derfor er vi nødt til at planlægge byen, sådan at vi kan håndtere alle de mennesker i byen og i kommunen i det hele taget.

Den planlagte Nordskovvej skal lægges langs med jernbanen, som her ses fra byen.

Dét er Heibergs udvalgskollega Claus Løwe Klostergård (AL), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, skråt uenig i:

- Jeg kan jo stemme nej til at frigive pengene til Nordskovvejen og håbe på, at der er opbakning til det i byrådssalen, siger han.

- PT ser det ikke ud som om, der er nogen, der tør komme ud af busken og sige at nej, den her vej, er er et forældet misfoster. I stedet burde man revidere det igen og bruge pengene, hvor det rent faktisk giver mening.

Ødelægger naturområde

Byrådspolitiker Flemming Heiberg lover at Nordskovvejen vil blive anlagt i respekt for naturen, men det giver tirdagens demonstranter i Silkeborg ikke meget for:

- Man ødelægger et kæmpe stort naturområde. I forvejen er der røget rigtig meget skov i forbindelse med motorvejen, lyder det fra Pernille Ingemann, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg.

- Polikerne lytter ikke til os, siger Preben Madsen, der var med ved demonstrationen tirsdag.