Demokratiet i problemer - Borgerne stoler hverken på journalister eller politikere

Politikere og journalister skraber år efter år bunden, når der måles på faggruppers troværdighed.

Borgernes tillid er helt i bund, og det er et demokratisk problem, som man er nødt til at tage seriøst. Det mener de i hvert fald hos Constructive Institute på Aarhus Universitet.

Torsdag aften havde de derfor inviteret interesserede østjyder til debatmøde på Aarhus Universitet. Formålet var at diskutere demokratiet anno 2018 sammen med politikere, pressen og borgere.

Både politisk og journalistisk problem

Søauditoriet på Aarhus Universitet var godt pakket. Mere end 400 mennesker var mødt op. Klar på at debattere.

En af de fremmødte var Mathilde Ørtoft Hansen, der til daglig læser psykologi på Aarhus Universitet. Hos hende er tilliden ikke i top. Hun ønsker, at politikerne begynder at handle anderledes.

- Der er kommet en kultur, hvor det handler rigtig meget om at fortælle, hvad de andre gør forkert. Det er jeg ikke interesseret i – jeg vil høre, hvad politikerne har tænkt sig at gøre. Og så gad jeg godt, at der blev snakket mere på den lange bane, fremfor kun at tale med det formål at få stemmer til næste valg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog ikke politikernes ansvar alene, ifølge Mathilde Ørtoft Hansen.

Mathilde Ørtoft Hansen fortæller om sin holdning til politikerne og pressen.

- Journalister er samfundets vagthunde, men min opfattelse er, at der nogle gange går mere jagthunde i pressen. En elitesportsgren, hvor journalister skal forsøge at fange politikerne på det forkerte ben. Jeg vil gerne have lagt jagthunden til at sove og have vagthunden tilbage, forklarer hun.

Politikere, journalister og redaktører var mødt op for at debattere

Til arrangementet var flere politikere mødt op for at deltage i paneldebatten. Heriblandt Morten Østergaard, formand for Radikale Venstre og Nicolai Wammen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Derudover deltog Jyllands-Postens nyhedschef, Jacob Nybroe også.

Fælles for dem var, at de ønsker at gøre en indsats for at styrke borgernes tillid til deres fag, da de er klar over, at der kan være et problem.

- Når politik bliver reduceret til et spil om magten, så mister man det, som det virkelig handler om - det man brænder for og gerne vil ændre i samfundet, og så mister de tilliden, lyder det fra Morten Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

- Medierne fokuserer meget på personsager, men jeg tror ikke, det er det, som danskerne er mest optaget af. De synes ikke, det er spændende, hvad vi er uenige om men i højere grad, hvad vi i fællesskab kan gøre, for at deres hverdag bliver bedre, siger Nicolai Wammen til TV2 ØSTJYLLAND.

På billedet ses de Morten Østergaard (B), Nicolai Wammen (S) og Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe.

Ifølge chefredaktøren hos Jyllands-Posten handler det dog om balance.

- Jeg synes, vi gør os store anstrengelser for at fremstille en sag så komplet, korrekt og fair som muligt. Vi er ikke så optaget af personsager og skandaler, men vi er optaget af konflikt, for uenighed er jo politikkens brændstof, siger Jacob Nybroe til TV2 ØSTJYLLAND.

Landsdækkende arrangement

I alt afholder Constructive Institute fem debatmøder på Folkeuniversiteterne i de større danske byer. De afholdes i samarbejde med Folketingets Presseloge.

Anledningen er Presselogens 100 års jubilæum. I alle debatmøderne deltager fremtrædende medlemmer af Folketinget, journalister fra Christiansborg samt lokale borgmestre og redaktører.

