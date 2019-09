Demensramt par: Kærligheden slutter ikke med sygdommen

Når den ene part af ægteskabet bliver ramt af alvorlig sygdom, kan det tære på forholdet. Det har ægteparret Jette og Olav Auken oplevet.

Men selvom Jette Auken er blevet ramt af demens, holder parret alligevel fast i at få oplevelser sammen. Som f.eks. til sommerfest for demensramte og pårørende.

- Jeg tænker ikke, at Jettes og min kærlighed slutter lige her. Vi vil begge kæmpe for, at det er et projekt, vi har sammen, og at det kan lykkes os at komme igennem det, siger Olav Auken til TV2 ØSTJYLLAND.

Mulighed for at møde ligesindede

Op mod 85.000 mennesker i Danmark lever med en demenssygdom. Det kan være hårdt både for den syge og de pårørende.

Derfor havde Demensfællesskabet Østjylland arrangeret sommerfest på Fristedet i Skæring. Tanken var at give personer med demens og deres pårørende et åndehul fra hverdagen, hvor de har mulighed for at være sammen med andre i samme situation.

Bandet LiveHits spillede gamle kendinge for deltagerne.

Et af dagens trækplastre for de omkring 70 deltagere var musikken med bandet LiveHits. De spillede ikke de nyeste hits, men havde i stedet fokus på sange fra dengang deltagerne var yngre. Og Jette og Olav Auken fik også en svingom.

Når minderne bliver genkaldt, så skaber det bare glæde særligt hos mennesker med en demenssygdom. Jannie Lund Hansen, projektleder, Demensfællesskabet Østjylland

- Jette og jeg har altid danset meget sammen i løbet af vores ægteskab, og det fortsætter også, selvom Jette er blevet syg. Det giver glæde og energi, at vi stadig danser. Det er tit os, der åbner ballet, siger Olav Auken.

- Vi møder en masse gode mennesker. Dem er der mange af her, siger Jette Auken til TV2 ØSTJYLLAND.

Deltagerne varmede sig om bålet med fællessang.

Fadøl, vin og softice

Det var da heller ikke tilfældigt, at det lige netop var den type musik, der var valgt.

- Mennesker med demens kan godt genkalde minder fra dengang, de var unge, selvom de måske har svært ved at huske det, der skete for en halv time siden. Når minderne så bliver genkaldt, så skaber det bare glæde særligt hos mennesker med en demenssygdom, siger Jannie Lund Hansen, projektleder i Demensfællesskabet Østjylland.

Deltagerne havde selv valgt menuen i baren. Den bød både på fadøl, vin og softice – og en hyggelig aften blev sluttet af med fællessang om bålet.