Demensfællesskab: - Vi skal grine i det forandrede liv

I denne uge er der særligt fokus på en sygdom, der både er hård for patienten og de pårørende. 85.000 danskere lider af demens, og for at hjælpe nogle af de mennesker, der lider af sygdommen, har Janni Lund Hansen lagt mange kræfter i et særligt tiltag.

- Vi prøver at skabe et åndehul for den her sygdom, som er altindgribende i et liv og komme ud og få rørt lattermusklerne og få nogle oplevelser i det forandrede liv, siger Jannie Lund Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Demensfællesskab Østjylland, som projektet hedder, er nemlig et tilbud for tidligt ramte demente og deres pårørende, hvor man kan deltage i aktiviteter og få rådgivning omkring sygdommen. Og det er noget, de demente selv har stor glæde af.

- Det vi kan høre, det er, at de føler, at de bliver en del af et fællesskab. De bliver mødt med forståelse, for alle er i samme situation. De ligger stor vægt på, at de ikke behøver at forklare, det her med at have en demenssygdom, alle forstår dem i de sociale sammenhænge, siger Jannie Lund Hansen.

De pårørende bliver ikke glemt

Tiltaget er et blandt flere, der skal gøre livet lettere for de mennesker, der får diagnosen, som mange frygter mere end noget andet.

Leif Bülow er tidligere bankmand og foreningsaktiv, men i dag holder han demensen på afstand ved fysiske og kognitive aktiviteter.

DemensHjørnet er et center, hvor demente kan komme og forsinke sygdomsprocessen ved at deltage i kognitive og fysiske arrangementer, der alt sammen hjælper med at holde fast i patientens sind og krop.

- De ting, man skal gøre, for at holde det i ave, det er underholdende og rart alligevel. Det er ting, man altid har været vant til. Det er det kognitive, vi skal bruge, og det er vi vant til at bruge på jobbet og privat, og det er det fysiske. Jeg er gammel sportsmand, så det er helt naturligt for mig, siger Leif Bülow, der kommer hver tirsdag og torsdag i DemensHjørnet.

Både DemensHjørnet og Demensfællesskab Østjylland har dog som mål at hjælpe mere end bare de demente – de vil nemlig også gerne hjælpe de pårørende.

Og derfor er pårørende også inviteret til aktiviteterne, der blandt andre ting indebærer museumsbesøg, fællesspisning og madlavning.

- Det gør, at de pårørende også kan møde hinanden og tale om de udfordringer, man også støder på, som man ikke lige har et svar på, fordi man ikke har stået i situationen før, siger Jannie Lund Hansen, der står bag Demensfællesskab Østjylland.