December bliver blanding af lunt gråvejr samt regn og slud

DMI har tirsdag eftermiddag sendt sin prognose afsted for december måned.

Og ifølge vejrtjenesten bliver decembervejret en god blanding af lune gråvejrsdage, kolde solskinsdage med regn, slud eller måske snebyger.

Dertil kommer nogle blæsende dage med en god vestenvind og passage af et regnvejr med efterfølgende opklaring.

I begyndelsen af december ventes omskifteligt vejr, og det skyldes blandt andet den tropiske storm med navnet Sebastian, som kommer op og driller vejrbilledet fra denne weekend, skriver DMI.

Lille chance for hvid jul

Prognosen beskriver det forventede vejr fra 2. december til 22. december. Tidligere har DMI dog i sin prognose for hele sæsonen meldt ud, at vi næppe kan se frem til en hvid jul.

Chancen for et kuldefrembrud med landsdækkende snevejr op til den 24. er dog ret lille. DMI

- Hvis vi skal lykkes med landsdækkende hvid jul, som kræver, at 90 procent af landet er dækket af mindst 0,5 centimeter sne klokken 16 juleaftensdag, så skal et kuldefrembrud med landsdækkende snevejr ramme landet op til den 24.

- Chancen for dette er dog ret lille, lyder det i sæsonprognosen, der er sendt ud for en lille uge siden.

Meget ustadigt vejr

Den første uge af december fra den 2. til den 8. ventes at blive først kold, så lun og senere igen kold. Der bliver generelt skyet og blæsende med regn samt byger med risiko for "lidt vinterligt" vejr, lyder det fra DMI. Solen kommer i korte perioder. Ugen bliver derfor til den våde side for årstiden.

Ugen efter kommer til at minde om ugen før, men måske med mindre udsving, lyder det.

Kort før jul - ugen fra 16. til 22. december - ventes vejret at være mere ustadigt, vådt og blæsende.

- Det bliver derfor nok mest skyet med regn eller byger i perioder og kun lidt sol ind imellem, skriver DMI.