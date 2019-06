Debattør får polititilhold efter hærværk og trusler

I torsdags vågnede borgerne i Ulfborg op til omfattende hærværk med hadske budskaber skrevet flere steder i byen. Budskaber rettet mod Steffen Troldtoft og hans far Mourits Troldtoft, der er dømt for at skyde og dræbe en fredet ulv.

Ulvedebattør Storm Balderson fra Aarhus har påtaget sig det fulde ansvar for både hærværk og trusler, og det har nu fået politiet til at sigte den 32-årige hærværksmand samt give ham to tilhold. Det oplyser Storm Baldersons advokat i dag til TV MIDTVEST.

RIP MT & Søn stod der malet på et kors i Ulfborg fredag. Foto: Privat

Steffen Troldtoft, der er søn til Mourits Troldtoft, som er dømt for at have skudt en ulv, bekræfter, at en person har fået et polititilhold mod ham selv og sin far. Men han kan ikke sige navnet på personen.

- Det kan godt jeg bekræfte. Det viser jo, at politiet tager det seriøst, og det er dejligt, siger Steffen Troldtoft.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Storm Balderson.