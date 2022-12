Fire jazzmusikere tog på europaturné i gammel Volvo: - Så var det bare ud at prøve lykken

- Mig og Gustav spurgte Rasmus, om han ikke kunne give et nummer på saxofonen nede på graven, fordi vi var fulde og tænkte, at det kunne være sjovt, at han skulle spille lidt, fortæller det ene bandmedlem, Oscar Balund, og fortsætter:

- Efter lang tids overtalelse fik vi ham til at spille. Og så løb mig og Gustav hen og hentede en kontrabas og nogle bongotrommer, og så spillede vi hele natten. Og så tænkte vi, at det var sjovt, og så gjorde vi det noget mere.



Europaturné

Bandet har primært spillet på gader og barer i Aarhus, men i sommers besluttede De4Maver sig for at gøre noget, som de har snakket om længe - tage på en turné rundt i Europa for at spille.

De var forbi Amsterdam, Paris, Berlin og Prag. Og uden noget var planlagt.

- Vi købte en brugt Volvo, en brugt campingvogn og et gammelt klaver på DBA. Og så kørte vi bare mod Amsterdam. Vi vidste ikke, hvor vi skulle sove, vi vidste ikke, hvor vi skulle spille. Så var det bare ud at prøve lykken. fortæller Simon Dalskov Svinding.