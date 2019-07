De sidste godkendelser i hus: Letbanen stopper nu på alle stationer

Det har været så som så med positive nyheder fra Aarhus Letbane på det seneste. Dødsulykken fra Trustrup og flere dage med mange aflysninger og uregelmæssigheder har præget billedet, men nu er der lidt godt nyt at melde om.

I dag kunne borgerne i Thorsager og Hessel nemlig - med en del forsinkelse - for første gang tage letbanen ud i sommerlandet.

Læs også Overraskende nyt om letbanen: Nye stationer kan ikke bruges endnu

Det kan de, fordi Aarhus Letbane endelig har fået den nødvendige tilladelse fra Trafikstyrelsen til at tage de sidste stationer på etape 1 i brug.

- Thorsager har været diskuteret i mange år, også i DSB-tiden. Den nye trafikplan lægger op til en reduktion af rute 120 gennem byen, så de udfordringer kan løses med letbanen, siger gruppeleder for planlægning hos Midttrafik, Ole Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fik kun halve stykker kage

Derfor er der helt sikkert glæde at spore i Thorsager i dag. Samme sted var jublen da også begrænset under den officielle åbningsfest på Grenaa-strækningen den 12. maj.

Terma ligger tæt på den station, og det er også planen, at Hessel kan bruges som Park and Ride, så de rejsende slipper for at køre helt ind til Grenaa. Ole Sørensen, Midttrafik

- Jeg tænker, det er en meget fin gimmick, at vi kan få halve stykker kage, for det er halve løsninger, det er blevet til, desværre. Men vi glæder os rigtig meget til, at toget kommer og kører rigtigt, sagde en af beboerne i Thorsager, Troels Nautrup, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og flere andre kan så glæde sig over, at togene nu gerne skulle stoppe med en halv times mellemrum i byen.

Thøger Pauli har kæmpet i årevis for at få toget til at stoppe i Thorsager, derfor frustrerede det ham også, at de skulle vente yderligere.

Ny station ved Terma

I Hessel er det især en af Djurslands største virksomheder, man forventer at kunne give en bedre service.

- Terma ligger tæt på den station, og det er også planen, at Hessel kan bruges som Park and Ride, så de rejsende slipper for at køre helt ind til Grenaa, siger Ole Sørensen fra Midttrafik.

Læs også Hvornår kommer bussen? Nye køreplaner med færre ruter og afgange

Der er samtidig en del bebyggelse nær stationen i Hessel, som får glæde af, at letbanetogene nu også stopper her.

På den første køredag var driften stadig præget af den seneste tids hændelser med aflysninger og ulykken i Trustrup.

Her kan du se de steder, det er planlagt, at letbanen skal stoppe til og fra Grenaa. Foto: Aarhus Letbane

Så ifølge Midttrafik var der forsinkelser og enkelte aflysninger for passagerer på ikke kun de to nye stationer, men over hele Djursland.

Noget der arbejdes på at få rettet op på hurtigst muligt.