De sang ved Luther Kings berømte tale: Nu optræder de på østjysk skole

Koret The Freedom Singers sang fra podiet på Capitol Hill i 1963, da Martin Luther King holdt sin kendte tale og proklamerede ’I have a dream’.

I aften kommer ”Oh freedom, oh freedom” så til at strømme fra korets munde i gymnastiksalen på Mølleskolen i Ry.

Ved en stor koncert – der ifølge arrangørerne – bliver en bid levende verdenshistorie, skal skolens elever og forældre opleve den verdenskultur, der har forandret verden.

- Jeg synes, det er vildt at komme tæt på nogen, der har spillet så stor en rolle i den afroamerikanske minoritetshistorie i USA. Nu har vi arbejdet med emnet sortes historie i USA, og det er jo et vildt emne, og det er vildt, at de så kommer her og optræder for os, siger Laurenz Rawashdeh, der går i 9. klasse på Mølleskolen.

Laurenz og hans klassekammerater har blandt andet læst om koret og gennemgået deres tekster i undervisningen.

Fremtiden er børnene

The Freedom Singers udsprang fra Highlander Folk School i Tennessee. En amerikansk folkehøjskole der blev skabt med inspiration fra den danske højskoletradition.

Highlander var arnested for den spirende borgerretsbevægelse i USA. Her kom blandt andet Martin Luther King, Rosa Parks og John Lewis. På den måde er The Freedom Singers også historien om hvordan den danske tradition var afgørende for en af verdenshistoriens helt store fortællinger.

Eleverne på skolen har i løbet af dagen mødtes med The Freedom Singers i skoletiden for at tale med gruppen og sammen forberede indslag til koncerten, der afholdes i skolens gymnastiksal kl. 17.00.

- Fremtiden er børnene. Man skal give dem en årsag til at kæmpe, og så vil de kæmpe for alt. Og kampene er ikke slut. Du bliver nødt til at være opmærksom, fordi djævlen går aldrig pension. Han er altid på vagt, så vi skal også altid være på vagt, siger Charles Neblett, der er Freedom Singer.

Koret startede med at rejse rundt og synge i 1962 og bruger nu også deres stemmer til at snakke med unge mennesker om det at have en sag at kæmpe for.

- Jeg synes, det er en kæmpe ære at se sådan en stor historisk del, som vi oplever i dag. De har jo nærmest risikeret deres liv for at kæmpe for rettigheder, så det er vildt at se dem her i dag, og det er helt vildt at tænke på, at de kommer til Ry, siger Anton Lundsgaard, der går i 9. klasse på Mølleskolen.

