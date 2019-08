De rydder det affald op, som andre ikke gør

Abdi Hassan ryster på hovedet, når han fortæller om, at han jævnligt finder hundeposer med indhold smidt på jorden.

- Tænk at samle sin hunds lort op i en pose, og så smide posen fra sig. Det giver jo ingen mening, det er dobbeltforurening, for posen går jo ikke sådan lige til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Abdi har fået et helt andet forhold til affald, efter at han og vennen Dennis Hestbek Andersen er blevet en del af projektet LItterGo.

Sammen med andre socialt udsatte tager de rundt på byggepladser og fjerner en masse af det affald, som håndværkerne ikke selv har fået fjernet, og som derfor sandsynligvis ville være fløjet videre ud i verden og måske helt ud i havet.

100 kr i timen

- Jeg drømmer om en ren verden, en verden fri for herreløst affald, siger Claus Pape, som er idemanden bag projektet LitterGo.

Han indrømmer, at han ser affald overalt, og det krymper sig i ham, når han ser det flyde rundt omkring.

Claus Pape har startet LitterGo som reaktion mod al det affald, som han ser flyde alle vegne.

Derfor startede han LitterGo, der laver aftaler med bygherrer om at rydde op på byggepladser.

Til at hjælpe sig har Claus Pape en stribe udsatte borgere, der hver får 100 kr. i timen for iført hjelm og vest at gå rundt og samle plastik, pap, flamingo, cigaretskodder, plastiksnore, og hvad der ellers flyder rundt omkring, når et byggeri er i gang.

Dennis og Abdi får 100 kr. i timen for at samle affald på byggepladser.

- I dag har jeg samlet 84 stykker, siger Abdi Hassan.

- Og jeg har fundet 152, siger Dennis Hestbek Andersen og viser sin pose frem.

For hvert stykke affald, de putter i plastikposen, trykker de på den lille tæller, de har i hånden.

- Det flyder, siger Dennis Hestbek Andersen.

Hvor kommer affaldet fra? En optælling en tilfældig dag i Risskov Brynet viste, at 37 procent af affaldet havde noget med byggeriet at gøre. Resten var cigaretskodder, fastfoodpapir, tomme flasker og alt muligt andet, som håndværkere og forbipasserende havde smidt.

Flamingo blive til mikroplast

- Det værste er flamingo, for det flyver let for vinden. Det står måske og rasper mod et hegn, og så bliver det til mikroplastik, fortæller Claus Pape, mens han hjælper Abdi og Dennis på byggepladsen ved Risskov Brynet i det nordlige Aarhus.

Her bliver der for tiden bygget boliger til 5000 mennesker, og der er rigeligt med herreløst affald at samle op.

Al opsamlet affald tælles. I Risskov Brynet havde en tredjedel noget med byggeriet at gøre, resten var henkastet af håndværkere, forbipasserende eller fløjet ind på stedet fra nabogrunde.

- Det er et stort problem, indrømmer projektleder Jon Herkert, NRE Denmark.

For selvom der står i kontrakterne, at hver enkelt håndværker selv skal samle sit eget affald op, så flyder det med affald på byggepladsen.

Jon Herkert fra byggefirmaet NRE Denmark, indrømmer, at meget byggeaffald får lov at blive liggende, hvis man ikke lige kan se, hvem der har smidt det.

- Vi skal næsten tvinge håndværkere til at rydde op efter sig selv. Hvis der ikke bliver ryddet op, så gør vi det på entreprenørens regning, men de små ting, som måske ligger i en hæk eller en busk, det har vi ikke haft så meget fokus på, og der er ikke rigtig nogen, der gør noget ved det herreløse affald, siger Jon Herkert.

Affald er tabu

På trods af at problemet er stort, har Claus Pape måttet kæmpe for at få aftaler med byggepladserne.

- Det er svært, for vi har taget hul på et tabu, de vil nødig erkende det, siger han.

Til gengæld har det været en god oplevelse at arbejde med de socialt udsatte, som er tilknyttet LitterGo.

- Ud af 27 er der kun en, der har skuffet, fortæller Claus Pape og tilføjer:

- De møder til tiden, holder aftaler, de arbejder 2-3 timer, alle er glade. Det er totalt win-win.

- Vindretningen i Danmark er mest fra vest. Kattegat er lige derude, og affaldet drysser bare derud. Alle de millioner stykker affald flyver stille og roligt den vej, siger Claus Pape og peger mod Aarhusbugten, og giver dermed forklaringen på, at LitterGo arbejder efter Verdensmål nr. 14, der handler om Livet i havet.

Dennis Hestbek Andersen og Abdi Hassan har ændret syn på affald. Nu kan de finde på at samle affald op, også selvom de ikke er på arbejde for Littergo.

God motion

Trods det meningsfulde i at de to arbejdsløse venner, Abdi og Dennis, går rundt og samler affald op, ville det ikke blive gjort, hvis de ikke gjorde det. Med det paradoks lever Littergo op til Verdensmål nr. 8, der handler om øget beskæftigelse og anstændigt arbejde.

- Man kommer ud at gøre noget for miljøet, og man får en snak med dem, man arbejder med, siger Abdi Hassan.

- Ja, man får motion og gør en forskel, tiføjer Dennis Hestbek Andersen.

Claus Pape indrømmer, at han ser affald overalt:

- Ja men, det er jo også overalt, og det er da bedre at se det end ikke at se det, siger han.

LItterGo arbejder efter Verdensmål nr. 8 og 14, som handler om anstændigt arbejde og livet i vandet.