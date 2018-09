Østjyske spillere om landsholdsinvitation: - Klart nej tak!

Det danske A-landshold i fodbold står i en dyb, dyb krise frem mod de to landskampe i denne uge.

Onsdag venter Slovakiet i en testkamp i Trnava, hvorefter Ceres Park i Aarhus lægger græs til den første Nations League-kamp mod Wales, men hvem der skal spille denne kamp i de 11 røde trøjer - og om den overhovedet bliver spillet (!) - er indtil videre et pivåbent spørgsmål.

DBU gav først spillerne i den danske Superliga en frist til i dag klokken 15 til at takke ja til at deltage i de to landskampe. Invitationen er senere blevet udvidet til spillerne i 1. og 2. Division.

Skipperligaen har snakket med flere spillere i de fire store østjyske klubber, AC Horsens, AGF, Randers FC og Silkeborg IF, og her lader det ikke til, at der er hjælp at hente for DBU.

Står last og brast med A-landsholdet

- Vi har lidt andet at tænke på, lyder det først fra Silkeborg IF-anfører Dennis Flinta, med henvisning til klubbens sportslige situation, hvor man pt. ligger på 10.-pladsen i 1. division, efter en skuffende sæsonstart.

- Men vi står last og brast med A-landsholdet. For det kunne jo tænkes, at vi i fremtiden kunne bruge Landsholdets og Superliga-spillernes solidaritet i visse forhandlinger.

- Jeg har det sådan, at det vil være helt underligt, hvis vi lige pludselig begynder at stille op, fortæller Dennis Flinta til Skipperligaen.

Det rigtige at gøre

Han bakkes op af holdkammerat Simon Jakobsen.

- Det bliver et helt klart nej tak. Og det gør det selvfølgelig fordi jeg bakker op om mine kollegaer. Det er uden tvivl det rigtige at gøre, fortæller Jakobsen.

Et totalt afbud fra alle spillerne i de bedste danske rækker, og dermed aflysning af landskampen ville kunne få uoverskuelige konsekvenser for dansk landsholdsfodbold.

Simon Jakobsen vil heller ikke stille op til landsholdet i den igangværende konflikt. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Det vil selvfølgelig være rigtig skidt, hvis det ender med det. Men skal ikke være spillernes opgave at gå på kompromis.

- Der har været en aftale siden 90’erne, som DBU nu vil pille ved. Og der er jeg af den overbevnisning, at det skal de ikke gøre.

Ville blive overrasket, hvis nogen sagde ja

Det seneste døgn har flere spillere først meldt sig klar til at takke ja til DBU, heriblandt AC Horsens-spilleren Lasse Kryger. Han meddelte først til TV2, at han ville spille kampen, men sidenhen trak i land via sin Twitter-profil.

I dag begik jeg en fejl. Jeg sagde ja til et interview om en sag jeg ikke havde sat mig ind i og kom med nogle egoistiske udmeldinger. Det var en fejl. Selvfølgelig støtter jeg op om vores landshold og selvfølgelig skal vi spillere stå sammen i en evt konflikt. Case closed — Lasse Kryger (@KrygerLasse) September 2, 2018

Randers FC's Nicolai Poulsen vil heller ikke sige ja til DBU i denne sag, og han tvivler på, at hans randrusianske holdkammerater kunne finde på det.

- Jeg ville blive meget overrasket over, hvis nogen af os takkede ja. Vi synes, vi skal stå sammen med Spillerforeningen, fortæller Nicolai Poulsen til Skipperligaen.

Vil ikke have en landskamp på de præmisser

Med mange afbud fra Superliga-spillerne ville mange spillere i 1. og 2. Division have gylden genvej til at få sig den A-landskamp, der for manges vedkomne ellers ville være et godt stykke væk.

Det vil dog ikke få Silkeborg IF's Simon Jakobsen til at trække den røde landsholdstrøje over hovedet.

- Ikke på de her præmisser. Ikke ved at gå imod mine kolleger. Men heller ikke ved at tilmelde mig en landskamp, fordi 800 andre har sagt nej. Det er ikke sådan, jeg vil opnå en landskamp, fortæller Simon Jakobsen.

U21 er ikke en del af det

På U21-landsholdet render AGF's Jens Stage i disse dage rundt for at forberede sig til de kommende kampe mod henholdsvis Finland og Litauen.

Og han fortæller, at konflikten ikke har nogen betydning for U21-landsholdsspillerne.

. Jeg er så heldig, at jeg skal spille på U21, og vi har fået at vide, at vi ikke er en del af konflikten. Vi skal ud og træne i dag, og det glæder jeg mig til. Det er bare dejligt at være her.

Dermed vil spillerne fra U21-landsholdet altså heller ikke blive spurgt, om de vil rykke op på A-landsholdet for en stund.

- Det er ikke aktuelt. Vi er ude af den sag. Heldigvis, lyder det med et let grin fra Jens Stage.