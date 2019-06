De har ingen dækning - men de vil heller ikke have ny mast

Det er svært at komme i kontakt med nogen, hvis man bor i Alken.

I hvert fald hvis man er kontaktsøgende via mobiltelefon. Dækningen i den lille by i Skanderborg Kommune er mere eller mindre ikke-eksisterende.

Det er ikke desto mindre et scenarie, som en stor gruppe borgere foretrækker fremfor at få en moderne mobilmast til byen.

Læs også Vanvidskørsel i ny bydel – nu er flere bilister sigtet

Det kom til udtryk ved et borgermøde i Alken onsdag aften. Her var samtlige fremmødte imod en ny, kraftig mobilmast med plads til op mod 20 antenner.

- Der er en væsentlig risiko for stråleskadning, og jeg bor meget tæt på masten. Det er uforståeligt, at man placerer sådan en mast inde midt i så tæt bebyggelse, siger bysbarn Birgitte Abildgaard.

Der vil efter planen komme 230 nye, kraftige mobilmaster i Østjylland i de kommende år. Én af dem skal stå i Alken.

Klager til nævn

En af de mest indædte modstandere af en ny mobilmast i Alken er Inge Schøler, der vil komme til at bo klos op ad den nye, 48 meter høje mobilmast.

Hun er formand for "Initiativgruppen imod opstilling af mobilmast i Alken".

Læs også Havneområde skal sikres bedre - men ven til druknet får ikke opfyldt sit ønske

- Vi erkender, at mobildækningen er dårlig her i Alken, og vi vil gerne have bedre mobildækning, men vi vil ikke have, at masten står midt inde i beboelsen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har været udsat for elektromagnetisk stråling i mange, mange år, lyder det fra Lars Dittmann fra Danmarks Tekniske Universitet.

En del af modstanden mod en ny mast handler om, at en 48 meter høj mast vil virke meget voldsom i en landsby som Alken.

Men mange borgerne i den lille by er primært imod masten af helbredsmæssige årsager.

- Der er rigtig god grund til bekymring, hvis man begynder at interessere sig for emnet og læser op på det, siger Inge Schøler til TV2 ØSTJYLLAND.

En gruppe på 56 borgere i Alken har formuleret en klage til Planklagenævnet i håbet om, at de kan blive fri for en stor mast helt tæt på deres boliger.

Læs også Fald i indbyggertal - øer tager nye midler i brug

Ifølge professor hos Institut for Fotonik på Danmarks Tekniske Universitet, Lars Dittmann, behøver borgerne i Alken ikke være så bange for en ny mobilmast.

- Vi har været udsat for elektromagnetisk stråling i mange, mange år og også i perioder med meget mere kraftig intensitet end den, vi har i dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Selvfølgelig skal vi være bekymrede for alt, vi udsætter os for. Jeg har bare ikke set nogle kraftige beviser for, at det skulle være skadeligt.