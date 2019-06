De første valgresultater i Østjylland er nu klar

Kort efter valgstederne ringede af kl. 20, kom de første østjyske resultater. For flere af de mindre øer med få stemmeberettigede kunne hurtigt offentliggøre deres stemmer.

I Østjylland var det første valgsted, hvor stemmerne var talt op, Tunø i Skanderborgkredsen. Her fordelte de 75 stemmer sig sådan, de tre partier, som fik flest var Socialdemokratiet med 19, Dansk Folkeparti med 18 og Venstre med 15.

Sådan fordeler alle stemmerne sig på Tunø.

Kort efter Tunø kom en anden lille ø i samme kreds med sine resultater. Alrø havde sine resultater klar kl. 20.21. Her er Venstre klart størst med 38,1 procent af stemmerne.

Også i Østjyllands storkreds med en del mere nordpå, nemlig på Anholt, er stemmerne også talt op. De to største partier her er Socialdemokratiet og Enhedslisten med henholdvis 20 og 17 stemmer ud af de i alt 93 angivne stemmer på øen.

Her ses stemmefordelingen på Anholt.

På fastlandet begynder stemmerne også at tikke ind, men endnu er det for tidligt at sige noget generelt om det østjyske folketingsvalg.

