De faldne i 1. verdenskrig mindes i Mindeparken

Søndag formiddag mindes de faldne i 1. Verdenskrig ved monumentet i Mindeparken i Aarhus. Dronningen, medlemmer af regeringen og forsvarschefen deltager i arrangementet.

Grunden til, at de faldne mindes netop i dag, er, at det kl. 11 er præcis 100 år siden, at 1. Verdenskrig sluttede ved indgåelsen af en våbenstilstand.

Og selvom det er mange år siden, så er krigen nu mere aktuel end nogensinde før. Det mener historiker.

- 2. verdenskrig er slut, men det er 1. Verdenskrig ikke. Forstået på den måde at vi er tilbage ved en situation som omkring 1913-14 med forskellige alliancer mod hinanden, siger historiker fra Aarhus Universitet, Uffe Østergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved arrangementet i Aarhus er en hel del da også mødt op, og det tror Uffe Østergaard, at der er en klar årsag til.

Bjørns far overlevede krigen

- Der er nærmest flere, end man har set ved tidligere lignende arrangementer. Jeg tror, at det er fordi, folk oplever en usikker verden. De kan genkende sig selv i det, man så under 1. Verdenskrig, lyder det fra ham.

En af dem, der følger særligt med i dagens markering af 100 års dagen, er Bjørn Heilbut fra Randers. Hans far blev født i 1890, kæmpede i og overlevede 1. Verdenskrig.

Hvis det ikke var sket, var Bjørn Heilbut aldrig blevet født i Sverige i 1945 under 2. Verdenskrig.

- Dagen i dag betyder noget for mig, fordi jeg tænker på min far. Jeg har også tændt lys foran hans billede, det gør vi i vores familie. Min far sagde altid, at den 11. november var hans anden fødselsdag, fordi han overlevede krigen, siger Bjørn Heilbut til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard og forsvarschef general Bjørn Bisserup holder tale til arrangementet.

Lægger krans ved monument

Faren flygtede fra Tyskland til Danmark i januar 1934, og siden så videre til Sverige i 1943 under 2. Verdenskrig. I dag bor sønnen så i Randers.

Og lidt sydpå i Aarhus markeres dagen så altså med en ceremoni i Mindeparken, og Hendes Majestæt Dronning vil lægge en krans ved monumentet for faldne danskere i krigen.

Ud over de prominente folk deltager et fanekommando fra garnisonen, et æreskommando fra Telegrafregimentet og en faneborg fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger.

Prinsens Musikkorps og Cæciliekoret fra Aarhus står for de musikalske indslag, og ved indgangen tager re-enactergruppen 'Westfront 1916' imod i forskellige uniformer fra 1. Verdenskrig.