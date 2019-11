De ældre kan ikke tage på bar - så baren kommer til dem

Der bliver skålet på livet løs på Ældrecentret Rosenvænget i Randers.

Som noget nyt har de nemlig fået en bar jukebox og det hele, og det er beboerne vilde med.

- Det var rigtig godt sidste gang, der fik vi både flyversjusser, og vi spillede dart og slog søm i. Så det var rigtig skønt, siger Esther Petersen, der er beboer på Rosenvænget, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bag den fine bar står to af de ansatte fra plejehjemmet, og det er dem, der har stablet den på benene.

- Man snakker sammen på en anden måde, end hvis man sad om et spisebord. Det bliver lidt mere bramfrit og hyggeligt, siger Sofie Sørensen, der er social- og sundhedsassistent på Rosenvænget, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredagsbaren har stort set ikke kostet noget at lave, for al inventar er blevet doneret af brugere på Facebook, familie, venner og fra de to medarbejderes egne gemmer.

- Vi kan godt lide, at der sker lidt. Vi kan godt lide at lave forskellige og sjove indslag for beboerne, så dagene ikke bliver så lange, siger kollegaen Christina Gregersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Plejehjem skal ikke være en begrænsning

Medarbejderne forsøger at imødekomme beboernes ønsker om forskellige aktiviteter, og umiddelbart er der ikke begrænsninger.

- Bare fordi man bor et ældrecenter, behøver det ikke at være kedeligt eller trist. De skal stadig væk have de samme glæder, som inden de flyttede ind her. Det giver virkelig et glimt i øjet på dem, og de er med på det. De synes også, at det er sjovt, siger Christina Gregersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der mangler ikke noget til fredagsbaren på plejehjemmet Rosenvænget i Randers.

Udover at drikke sjusser så bliver der snakket, grinet og danset.

- Jeg kan lide at være her, der sker så meget her. Det er rigtig godt for os gamle mennesker, siger Per Jægergaard, der er beboer på Rosenvænget, til TV2 ØSTJYLLAND.