David Nielsen roser unge forsvarsdebutanter i AGF

Søndag eftermiddag fik AGF et point i Hjørring trods knap en halvleg i undertal mod Vendsyssel. Grundet skader og karantæner i AGF måtte unge spillere træde til i kampen, der endte 2-2.

19-årige Daniel Thøgersen og 18-årige Sebastian Hausner debuterede begge i Superligaen, da de startede på henholdsvis venstre back og i midterforsvaret.

På højre back spillede 21-årige Alexander Munksgaard.

- Det var fint. De har været fokuserede i løbet af ugen. De har glædet sig til at spille, og de har leveret en super præstation.

- Vi kender dem godt, men vi ved ikke, hvad der sker (i en debut, red.). Nogle spillere bliver jo super nervøse, men de viste, at de har taget de rigtige skridt, siger cheftræner David Nielsen.

21-årige Alexander Munksgaard var med fra start, da AGF spillede uafgjort i Vendsyssel.

Så ikke god ud ved Vendsyssel-mål

Rosen kommer, selv om Sebastian Hausner ikke så god ud ved Vendsyssels mål kort efter startfløjtet. Her scorede Tiemoko Konate til 1-0 på en dyb aflevering.

- Vi fik ikke engang ro på kampen. Det absolut første, der skete, var, at han skulle træffe en beslutning.

- Han er en offensiv forsvarsspiller, der træffer offensive valg, og når du skal træffe hurtige beslutninger, så bliver det på ren instinkt. Så gør du det, der ligger din personlighed nærmest, og det er for ham at træde op, siger Nielsen.

Jens Stage, der var aarhusianernes etablerede mand i forsvaret, var også tilfreds med de unge spilleres præstationer.

- Ud over de første 30 sekunder, synes jeg, at det gik godt.

- Hausner vandt sine dueller, og Thøgersen blev enormt presset, men han løste alle situationer flot, lyder det fra AGF-anføreren.

Niklas Backmann og Frederik Tingager var ude med skader, mens Jesper Juelsgård og Casper Højer Nielsen havde karantæne.

