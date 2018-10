Danskere skifter job som aldrig før: By fejrer jubilarer

Danskere skifter job og arbejdsplads med kortere mellemrum end nogensinde før. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Men i Randers Kommune fejrede de fredag, at de har det højeste antal medarbejdere med mere end 40 års anciennitet.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi har så mange 40 års jubilarer, som vi har. Det vidner om, at Randers er en rigtig god arbejdsplads, og at vores medarbejdere er dedikerede i at gøre noget for vores borgere, fortæller borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

De hyppige skift har den fordel, at medarbejderne får mulighed for at udvikle sig med nye opgaver. Til gengæld sker der tab af loyalitet og tryghed på arbejdspladsen.

- Loyaliteten over for arbejdsgiveren er ikke den samme længere. Det er der heller ikke behov for, siger man så fra statslig- og kommunalarbejdsgiver side. Men det betyder, at man ikke kan forvente, at folk bliver i de faste stillinger, siger professor ved Center for Arbejdsforskning på Aalborg Universitet, Henning Jørgensen.

Birgit Graversen blev blandt andet taget imod af borgmesteren i Randers.

40 år på samme arbejdsplads

Birgit Graversen har været ansat som sagsbehandler i Randers Kommune siden den 1. maj 1978.

- Det er lidt underligt at tænke, at der pludselig er gået 40 år. Det kan man ikke helt forstå, men jeg har ikke haft lyst til at søge andet. Der er sket nye ting, og jeg har fået lov at prøve forskellige ting, selvom jeg har arbejdet inden for samme område, fortæller Birgit Graversen.

Hun tror også, at der bliver færre med 40 års jubilæum.

- Der bliver færre af dem, jeg tror, at de unge har mere mod på at prøve noget nyt. Jeg har tror, at tiden har ændret sig.

Jubilarerne kiggede gamle fotoalbum.

Fremtiden ændrer sig

I Randers Kommune er de godt klar over, at der ikke bliver nær så mange med høje jubilæer som tidligere.

- På nogen områder, er det selvfølgelig noget skidt, for vi mister lidt den kontinuitet, som vi har med medarbejdere, der er der i mange år, fortæller kommunaldirektør i Randers Kommune, Jesper Kaas Schmidt og fortsætter:

- Det er noget, at vi bliver nødt til at forberede os på. Sådan er det i fremtiden, at vi ikke har medarbejderne i lang tid. Vi vil altid gerne gøre en indsats for, at vores medarbejdere er der lidt længere.

I første halvdel af 2018 skiftede 428.000 danskere job, hvilket er det højeste antal nogensinde på et halvt år.

