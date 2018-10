Danske Spil sætter odds på Fantastiske Fællesskaber

Hvem skal vinde 100.000 kroner og titlen som årets mest Fantastiske Fælleskab? Det kan du nu ikke kun være med til at afgøre. Du kan også vinde penge på det.

Danske Spil sætter nemlig nu odds på de otte fælleskaber, der dyster om at blive landet mest Fantastiske Fællesskab. En konkurrence som foregår på tværs af TV2 regionerne.

Vi ser hele tiden på, hvor vi kan udfordre os selv, så vi ikke kun oddssætter traditionelle sportsvæddemål. Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil

-Vi ser hele tiden på, hvor vi kan udfordre os selv, så vi ikke kun oddssætter traditionelle sportsvæddemål. Det har vi tidligere gjort med store TV-shows som X Factor og Vild med Dans, og derfor lå det også til højrebenet at sætte odds på Fantastiske Fællesskaber. Mange af os har selv et forhold til foreningerne og er vokset op med dem, og derfor har det da også været lidt ekstra sjovt at sætte odds på noget, som langt de fleste danskere forbinder med positive minder,” siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig hos Danske Spil, i en pressemeddelelse.

Forlev Spejderventer er Østjyllands finalist

Forlev Spejdercenter vandt i september 50.000 kroner og titlen som årets Fantastiske Fællesskab i TV2 ØSTJYLLANDS sendeområde. Rundt om i landet vandt syv andre fællesskaber den samme titel i deres TV 2 Region. Nu skal de otte vindere fra hele Danmark dyste mod hinanden i landsfinalen. Og det er den, som man nu kan oddse på hjemme i stuerne.

Hos Dansk Spil oplyser de, at der endnu ikke er en entydig favorit, men lige nu står oddssætterne Jels Vikingespil og Tune IF som favoritter til at vinde konkurrencen.

Sådan her så det ud, da folkene fra Forlev Spejdercenter fejrede, at de har Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab. Nu er de klar til at vinde over de andre regioner.

Det betyder dog langt fra, at noget er afgjort, påpeger de hos Danske Spil. For der er længe til lørdag og alle otte fællesskaber har forskellige forcer.

”Forlev Spejdercenter skal vi dog heller ikke afskrive, da der i Danmark er mange, der har en fortid som spejder og har mange gode minder fra den tid og måske selv har været i Forlev Spejdercenter ved Skanderborg. Det samme kan siges om Gospelkoret Amazing på Bornholm, som kan få stor opbakning, hvis de får mobiliseret hele øen til at stemme på sig,” siger Peter Emmike Rasmussen.

Fantastiske Fællesskaber afgøres lørdag

Afstemningen slutter under et stort fælles tv-show, der sendes live fra Kulturværftet i Helsingør den 3. november kl. 19.45 på TV2 Østjylland eller online på tv2østjylland.dk/live-tv.

Det fællesskab, der løber med 1. pladsen i den landsdækkende finale modtager Tuborgfondets og Lokale og Anlægsfondens pris på 100.000 kroner.